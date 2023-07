CANCAN.RO a aflat ce se întâmplă, de fapt, în culise la Insula iubirii! Un concurent a sus tot: ”Am avut un șoc!”

Insula Iubirii, emisiunea fenomen care ţine telespectatorii în faţa micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon. Alte 5 cupluri au păşit în aventura vieţii lor pentru a-şi testa dragostea. Dar cu siguranţă vă aduceţi aminte de Răzvan, unul dintre cei mai controversaţi concurenţi din acest show. În 2018, tânărul a participat alături de perechea sa de la vremea respectivă, Cati, la testul suprem al relaţiei lor, însă finalul nu a fost cel aşteptat pentru niciunul dintre ei. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Răzvan a povestit cum a perceput toată această experienţă.

Răzvan a reuşit să creeze multe controverse de-a lungul emisiunii. Declaraţiile sale au ajuns virale în mediul online, unii s-au amuzat, alţii l-au criticat pentru comportamentul său, însă fostul concurent de la Insula Iubirii mărturiseşte că nu regretă nimic din ce s-a întâmplat. Cu toate acestea, spune că nu ar mai participa la un astfel de show fără un contract bine pus la punct.

Imaginea sa după show-ul din Thailanda a ieşit destul de „şifonată”, iar acum tânărul a explicat faptul că lucrurile nu au stat aşa cum s-au văzut la televizor.

CANCAN: Cum s-a schimbat viaţa ta după Insula Iubirii?

Răzvan: Nu foarte tare. Sunt acelaşi om. Nu am vrut să mai continui în branşa asta, am trecut prin anumite probleme personale. S-a schimbat doar pentru că am devenit mai cunoscut. Am avut un şoc la început cu hate-ul de pe internet. Nu eram obişnuit, eu, un om normal, să văd cum se uită lumea la mine, dar după m-am obişnuit. Iar cu răutăţile de pe internet m-am obişnuit pentru că mi-am dat seama că lumea judecă. Atunci când te expui dai şansa anumitor oameni să te judece.

CANCAN: Te aşteptai să devii atât de viral?

Răzvan: Ştiind ce se cere la televizor în mare parte în zilele noastre, am vrut să fiu cât de cât natural, eu sunt mai glumeţ de fel. Şi în copilărie când mă strângeam cu prietenii mei afară, eu eram povestitorul grupului ca să zic aşa şi ei râdeau la tot ce le spuneam eu. Firea mea fiind aşa, nu am mai ţinut cont de camere, am vrut să fac mai multe glume.

CANCAN: Regreţi că ai participat la Insula Iubirii?

Răzvan: Nu, nu. Este o experienţă de viaţă. Nu aş avea de ce să regret. Dar e inexplicabil ce se întâmplă acolo.

CANCAN: Te-ai gândit să te duci în rolul de ispită?

Răzvan: M-am cam îngrăşat puţin. Oricum eram eu puţin plinuţ. Dar trebuie să mă apuc serios de muncă, de sală, să slăbesc vreo 20 de kilograme şi cred că după mă pot gândi la rolul de ispită. M-aş mai duce cu drag la Insula Iubirii, dar n-aş mai participa cu o iubită pe care să o iubesc. Eu eram cu Cati… dar în perioada aia… Ea era mai mare ca mine cu vreo 6 sau 7 ani, avea şi copil. Din punctul meu de vedere nu era aşa ceva serios. Dar ea credea că mă va schimba şi că o să fiu cu ea până la final. Nu m-aş duce, cum e în sezonul acesta Iulian cu soţia. Nu, nu m-aş risca pentru că e un test psihologic foarte dur. Cred că cel mai tare test psihologic pe care l-am dat vreodată în viaţa mea.

CANCAN: Cum ai reuşit să treci peste cele 21 de zile?

Răzvan: Am luat-o ca pe o vacanţă. Eu orice făceam eram bărbat. La Cati m-am gândit mai mult, că era mamă. Mie nu mi-a fost aşa greu.

CANCAN: Imaginea ta s-a schimbat după Insula Iubirii. Declaraţiile tale au creat multe controverse

Răzvan: Eram mai mic atunci, eram cu capul în nori. Acum am o vârstă, fac 32 de ani. Nu mai sunt ca atunci. Trebuie în viaţă mereu să evoluam. Fiecare vârstă e frumoasă. Nu mi pare rău de nimic în viaţă. Mă bucur că m-am văzut. Când m-am uitat la emisiune am zis că nu e ok. Nu mi-au plăcut anumite lucruri. Dar eu venind după o depresie foarte mare în dragoste, d-aia am denigrat femeile ca să zic aşa. Eram cu Cati de vreun an sau doi, dar eu nu eram vindecat după fosta. În spatele meu era o poveste mai grea. Din acest motiv eu am avut comportamentul acela şi faţă de Cati. Oricum eu când am cunoscut-o în perioada aia i-am spus: „O să îţi fac foarte mult rău pentru că mă cunosc, urăsc femeile”. Şi ea a vrut să mă schimbe. Bine eu nu mai ştiu nimic de ea, de atunci de când a început emisiunea. Atunci eram într-o depresie din cauza fostei, iar Cati a apărut în viaţa mea crezând că mă poate schimba.

CANCAN: După ce le-ai cunoscut pe ispite, te-ai gândit că este posibil să se îndrăgostească sau chiar să te îndrăgosteşti tu de cineva?

Răzvan: Nu, niciodată. Bine, ispitele au fugit de mine, nu ştiu de ce că nu aveam nicio boală. Ştiam de la început că nu o să se îndrăgostească că sunt fanul emisiunii de când a început, de prima oară. Ştiam sigur că sunt doar de moment şi când trec cele 21 de zile vei reveni cu picioarele pe pământ şi te vei trezi la realitate şi îţi dai seama că a fost doar un vis frumos.

Răzvan, adevărul despre Insula Iubirii

CANCAN: Mulţi oameni sunt curioşi să afle dacă e ceva fake, dacă există vreun scenariu

Răzvan: Nu, nu există scenariu. Nu îţi spune nimeni ce să faci, ce să zici, dar psihologic vorbind, trăieşti 21 de zile ca şi cum ar fi doi ani. Treci prin toate stările.

CANCAN: Ţi s-a părut că a fost ceva nedrept după tot ce ai văzut tu la televizor?

Răzvan: Da, da, pentru mine, pentru imaginea mea, da. Au dat doar lucrurile rele care s-au întâmplat acolo. Dar au fost şi multe lucruri bune. Că toţi suntem oameni şi avem şi părţi bune şi părţi rele. Dar au vrut să scoată în evidenţă doar lucrurile rele. Dacă aţi observat şi în acest sezon, concurenţii sunt puşi într-o postură… nefavorabilă, mai jenantă. Şi e păcat. Ei spun că eu un reality show… dar… dacă montezi numai imaginile penibile despre mine şi fazele penibile pe care le-am făcut acolo… Suntem oameni şi fiecare avem situaţii în viaţa noastră când suntem penibili, suntem răi… Oamenii care nu te cunosc îşi fac o părere greşită. A fost puţin neplăcut aşa pentru sufletul meu pentru că ştiu că nu sunt ca acolo. Familia mea a trecut peste pentru că mă cunoaşte, dar mama avea la muncă nişte colege care o întrebau „Chiar aşa e băiatul tău?”

Îţi dai seama că i-am pus într-o postură proastă. Asta cred că a fost o lecţie pe care trebuia să o învăţ. Dar asta e am trecut peste. Oricum dacă aş mai participa la vreo emisiune, aş accepta doar cu nişte clauze ca să nu mai trec prin chestia asta. Nu vreau să îmi facă o imagine bună pentru că sunt eu Răzvan, dar nici chiar aşa cum s-a montat cu mine. Au fost multe care nu s-au dat. Dar nu regret.

