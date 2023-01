“Bombardierul” Vlad Obu a fost audiat, miercuri, în cazul fraților Andrew și Tristan Tate. Cunoscut, la rândul lui, în Capitală ca fiind patron de studio videochat, gălățeanul nu pare deloc afectat de faptul că a ajuns în fața procurorilor. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu aghiotantul milionarilor englezi după ce s-a aflat în fața oamenilor legii.

Autoritățile se ocupă serios de cazul fraților Tate! Vlad Obu, cel care s-a fălit multă vreme cu faptul că este prieten la cataramă cu frații Tate, a fost audiat, miercuri dimineață, la DIICOT.

Vlad Obu, prânz corect la Nowa

După ce a plecat de la audieri, Vlad Obu a dat declarații, după care s-a dus acasă, unde s-a schimbat în haine lejere. Și-a “tras” pe el un trening și, alături de doi prieteni, a ieșit la un prânz corect în zona de nord a Capitalei. La Nowa, “Bombardierul” a fost relaxat, potolindu-și foamea cu o vită corespunzătoare, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. La plecare, Vlad Obu a afișat, din nou, o mină liniștită, ca și când nici nu ar fi avut o dimineață agitată.

A negat orice legături cu frații Andrew și Tristan Tate

Vlad Obu a oferit și primele declarații, după ce a ieșit din sediul DIICOT, negând orice legătură cu frații Tristan și Andrew Tate.

“Nu am avut conexiuni de business cu frații. Nu am făcut schimb de nimic. Eu am altfel de discurs, nu are nicio legătură (n.r. referitor la discursurile publice ale fraților Tate, dacă le-a urmat). Da (n.r. răspuns la întrebarea dacă i-a copiat pe frații Tate în privința fetelor care și-au tatuat numele pe corp)”, a spus interlopul.

Originar din Galați, Vlad Obu ar deține și el un studio de videochat și se laudă în mediul online că femeile pe care le ”bifează” își tatuează numele său. Acesta a devenit cunoscut în momentul în care a aruncat cu scaune și sticle de la etajul unui imobil de pe Litoral.