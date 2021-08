Când ar putea avea loc următorul cutremur puternic în România. Seismologul Gheorghe Mărmureanu: „Atenție în ce blocuri locuiți”

Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP), Gheorghe Mărmureanu a declarat, miercuri, că activitatea seismică din ultimele zile din țara noastră nu este acum amenințătoare, dar acest fapt nu exclude apariția unui cutremur puternic.

Într-un interviu pentru Gândul.ro, celebrul om de știință a spus când ar putea avea loc marele seism din România.

„Cutremurele din ultima perioadă sunt fenomene tectonice firești. Ar fi bine să fie mai multe, pentru că astfel se descarcă sistemul în zona în care au loc. Sunt mii de seisme care au loc anual în lume.

Zilnic au loc astfel de evenimente în anumite țări, cum este Japonia, de exemplu. Dar la un moment dat vine și cutremurul cel mare, de asta nu scăpăm”, a declarat Gheorghe Mărmureanu.

Celebrul seismolog susține că știe când ar putea avea loc un seism de peste 7 grade: „În statistica noastră făcută cam de la 1700, marile cutremure au loc odată la 100 de ani. Dar cutremurele nu au loc când vrem noi.

Nu putem știi exact ziua și luna. Dar putem stabili anul când va avea loc, plus – minus un an. În 1977, acel cutremur nu era în statistica normală. A fost un cutremur care nu s-a putut definitiva în 1940. Așadar, un alt mare cutremur va avea loc în 2040, plus – minus un an, adică la 100 de ani de la cel din 1940”, a precizat Gheorghe Mărmureanu.

Marile cutremure au loc la 100 de ani

Acesta ne-a mai precizat și care au fost marile cutremure din România, care au avut loc la 100 de ani. „A fost cel din 1738, apoi, la fix 100 de ani a urmat cel din 1838, ulterior cel din 1940. Uitați-vă că cele mai mari trei cutremure au avut loc la 100 de ani.

Pe lângă acestea, au mai fost și altele, cum este cel din 1802, cel mai mare posibil de la noi, cu epicentrul în Vrancea, și cu o magnitudine de 7,9 grade, care s-a simțit de la Moscova până la Cairo. Aș vrea ca următorul mare cutremur să fie foarte adânc”, a declarat seismologul pentru Gândul.

„Sunt și blocuri noi care au mari probleme”

Gheorghe Mărmureanu mai spune că rata de mortalitate la un seism în ziua de azi depinde extrem de mult de calitatea clădirilor.

„Mare atenție în ce blocuri locuiți, în ce fel de case, și ce faceți în ele. Sunt și blocuri noi care au mari probleme”, avertizează sesimologul.

