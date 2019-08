Când nu se fac nunți în 2021. Zile de post când nu te poți cununa

Te căsătorești în 2021, dar nu ai stabilit încă data? Religia ortodoxă impune celor care doresc să se căsătorească o serie de reguli pe care aceştia trebuie să le respecte pentru a putea fi „cununaţi religios”. O astfel de regulă este ca data fixată pentru nuntă să nu fie într-o perioadă în care este post.

Zile de post și posturi – Calendar Creștin Ortodox 2021

Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti

Ajunul Bobotezei ( 5 ianuarie )

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul ( 29 august )

Inaltarea Sfintei Cruci ( 14 septembrie )

Postul Sfintelor Pasti ( 15 martie – 01 mai )

Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel ( 28 iunie – 28 iunie )

Postul Adormirii Maicii Domnului ( 1 august – 14 august )

Postul Nasterii Domnului ( 14 noiembrie – 24 decembrie )

Nunți 2021. De ce nu se fac nunți în post

Unii teologi explică aceste interdicţii invocând două motive care ar sta la bază. În primul rând, nu se fac nunţi în post deoarece: „Această perioadă de postire se referă, atât la postirea sufletească cât şi la cea trupească, iar postirea trupească nu are în vedere numai abţinerea de la anumite mâncăruri şi băuturi într-o anumită perioadă, ci şi la abstinenţa conjugală a soţilor. Abstinenţa soţilor în perioada postului are în vedere pregătirea acestora pentru împărtăşirea cu Sfintele Taine în chiar ziua Praznicului, or, pentru primirea Sfintei Împărtăşanii trebuie şi această pregătire trupească prin înfrânarea conjugală. Aşadar, nu împreunarea soţilor este un păcat înaintea lui Dumnezeu, căci “taina aceasta mare este… în Hristos şi în Biserică”, ci nesocotirea Sfintei Împărtăşanii, a cărei primire o aşteptăm la sfârşitul postului, dacă nu ne pregătim cuviincios pentru ea, atât sufleteşte, cât şi trupeşte”, a spus preotului Lucian Farcaşiu potrivit Ziarul Lumina.

Al doilea motiv pentru care nu se fac nunţi în post este, spune preotul Farcaşiu: “Întotdeauna slujba Tainei Nunţii este urmată de petreceri, în zilele noastre de cele mai multe ori chiar prea zgomotoase, or, nu ne putem imagina o masă de nuntă cu mâncare de post, iar atmosfera exuberantă a nunţii o vedem într-o totală contradicţie cu atmosfera de sobrietate ce caracterizează perioada postului.” O altă tradiţie bine împământenită la noi este aceea de a nu se face nunţi în luna mai, chiar dacă nu este nicio perioadă de post. Mai mult, oamenii se feresc în această lună chiar şi de căsătoriile civile spunând că nunţile făcute în luna mai se destramă repede”.

Totul despre cununia în biserică

Cel mai important moment din timpul unei nunți tradiționale ortodoxe este cununia religioasă. Programarea Tainei Cununiei se va face direct la Biserică și nu prin telefon. În mod normal, aceasta se face prin completarea unei cereri tip la care se anexează copii după certificatele de botez ale mirilor.

Tinerii ce locuiesc în parohie vor achita de asemenea o taxă ce reprezintă contribuția anuală pentru Biserică. Dacă tinerii nu locuiesc în parohia Bisericii, aceștia pot face o donație.

Clipele pe care cu siguranţă nu le veţi uita sunt acelea în care preotul vă va aşeza pe cap coroanele, rostind: “Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste încununează-i pe dânșii!”. Apoi va urma degustarea din paharul cu vin şi din bucata de pâine sau pişcot. Înconjurarea mesei reprezintă un alt moment emoţionant al cununiei, prin intermediul căreia mirii îsi exprimă bucuria uniunii.

Ce ai nevoie în biserică pentru oficierea cununiei

Înainte de a deveni soţ şi soţie în faţa lui Dumnezeu, tinerii trebuie să se căsătorească civil, pentru că doar având în faţă certificatul de căsătorie preotul va ţine slujba de cununie. De asemenea, conform învăţăturii creştine, cu câteva zile înainte de cununia religioasă, mirii trebuie să se spovedească şi să se împărtăşească.

Pregătirea nunții religioase presupune să ținem seama de o serie de reguli primordiale pentru înfăptuirea acestui eveniment atât de important în viața unui creștin:

Cei doi viitori miri nu trebuie să fie aibă legături de rudenie

Trebuie să fie botezați în rit ortodox

Trebuie să fie spovediți înainte de cununie

Nașii trebuie să fie botezați în rit ortodox

Dacă unul din viitorii miri aparține unei alte religii, acesta trebuie să se convertească la ortodoxie.

Cum intră mirii în biserică

Alaiul care merge spre biserică este deschis de o domnișoară și un cavaler de onoare care duc lumânările celor doi miri, urmați de naș și de mireasă, iar apoi de nașă și de mire, socrii mari și socrii mici. Tradiția cere ca toate femeile din alai să stea întotdeauna în stânga bărbaților care le însoțesc. Foarte important este faptul că până la finalul ceremoniei religioase cele două lumânări nu trebuie să fie alăturate. Abia când mirii vor pleca împreună din biserică, cele două lumânări vor putea arde una lângă cealaltă.

La intrarea în biserică, mireasa este însoțită de naș, iar mirele de nașă. La fel ca în alai, femeile trebuie să stea în stânga bărbatului. Conform tradiției, mirele trebuie să aibă mâna dreptă liberă pentru a putea mânui sabia de luptă, cu care își va apăra mireasa. În fața preotului, mireasa stă în stânga mirelului, iar nașii stau de-o parte și de alta a mirilor, ținând lumânările, iar socrii stau de regulă pe următorul rând.

Ce este taina cununiei

Cununia este Taina în care, unui bărbat și unei femei ce se unesc liber în căsătorie, li se dă prin preot harul Sfântului Duh. Cei doi devin prin această Taină un singur trup. Căsătoria ca legătură pe viață între un bărbat și o femeie, se întemeiază pe faptul că numai împreună alcătuiesc umanitatea completă.

Cel care săvârșește Taina este episcopul sau preotul. Cei care o primesc sunt doi creștini ortodocși de sex diferit, care nu se află într-un grad de rudenie apropiat. Cei care urmează să se casătorească trebuie să dovedească preotului că au botez valid și că au îndeplinit condițiile pe care le prevede statul pentru încheierea căsătoriei civile.