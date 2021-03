Când River Plate a retrogradat din prima ligă argentiniană

Dincolo de numărul impresionant de trofee cucerite de Marcelo Gallardo, marele său atu îl reprezintă faptul că a reușit într-un timp record să șteargă aproape complet amărăciunea retrogradării lui River Plate din 2011, cea mai neagră pată din istoria de 120 de ani a clubului. Chiar dacă cei de la Boca le reamintesc mereu „milionarilor” de rușinea imensă din urmă cu un deceniu prin cântece și numeroase ironii, River a răspuns pe teren prin rezultatele obținute.

Astfel, după revenirea în prima ligă din 2012, River Plate a eliminat-o pe Boca Juniors ori de câte ori cele două rivale și-au încrucișat drumurile: în Copa Sudamericana din 2014, în Copa Libertadores din 2015 și 2018 și în finala Supercupei Argentinei din 2017. Mai mult, de fiecare dată după ce a trecut de Boca, River a și cucerit trofeul! Iar acum, Gallardo era la doar 90 de minute distanță de o nouă eliminare a Bocăi după ce câștigase turul semifinalei cu 2-0.

În 2011, toate planetele s-au aliniat împotriva lui River Plate! Totul a început, de fapt, în 2008, când gruparea de pe El Monumental a terminat ultima turneul Apertura sub comanda lui Diego Simeone, după ce cucerise titlul în Clausura cu doar o jumătate de an mai devreme. În acel campionat, River a câștigat doar două meciuri și a pierdut nouă în 19 etape. Situația nu s-a îmbunătățit considerabil nici în următoarele două sezoane, deși în ediția 2010-2011, „milionarii” s-au clasat pe locul patru în Apertura și pe nouă în Clausura, însă în clasamentul ultimilor trei ani au ocupat locul 17 și au înfruntat-o la baraj pe Belgrano, echipa clasată pe poziția a patra în Primera B.

Forma sportivă a lui River Plate din acea perioadă era strâns legată și de situația financiară dezastruoasă a clubului, care acumulase datorii de peste 70 de milioane de dolari sub conducerea președintelui Jose Maria Aguilar, înlocuit în același an 2011 de fosta mare glorie a „milionarilor”, Daniel Passarella. Numai că nici acesta nu a reușit să își salveze echipa de suflet de la o umilință de neimaginat în perioada în care a strălucit fie ca jucător sau ca antrenor. După un eșec cu 0-2 la Cordoba în prima manșă a barajului, River și-a primit condamnarea în fața unui Monumental transformat pe durata celor 90 de minute dintr-un monument al speranței într-unul al disperării. Gazdele au condus cu 1-0 încă din primele minute, astfel că 70 de mii de fani au început să creadă într-o remontada epică. Însă, lovitura de grație a fost dată chiar de un suporter de-al lui River, Guillermo Farre, care a egalat imediat după pauză, iar tragedia a fost desăvârșită de penalty-ul ratat de Mariano Pavone. Dacă mai era nevoie de încă un semn că tot Universul conspiră împotriva sa, River l-a primit! Iar furia și frustrarea suporterilor „milionarilor” au fost fără margini, astfel că meciul a fost oprit în ultimele minute din cauza incidentelor provocate de aceștia pe stadion și în afara acestuia.

Atât au așteptat cei de la Boca Juniors, care au pornit seria ironiilor nesfârșite la adresa marilor rivali: au marcat retrogradarea lui River printr-un marș funerar pe străzile din Buenos Aires și i-au pomenit într-o serie întreagă de cântece pe marginea acestui eveniment trist în istoria lor. Mai mult chiar, cu ocazia finalei Libertadores de la Madrid, am văzut un fan al Bocăi cu un tricou cu numărul 0, iar în locul numelui unui jucător era scris Descensos, adică zero retrogradări! Încă un motiv de mândrie pentru „genovezi” în disputa de la distanță cu cei de la RiBer Plate, cum i-au rebotezat după căderea în liga secundă. Iar la Buenos Aires, am remarcat un B mare, din carton, în culorile lui River, alb și roșu, arătat cu dispreț de fanii Bocăi în drumul spre Bombonera, în timp ce cântau: „River, spune-mi ce simți când joci în liga secundă? Îți jur că nu vom uita niciodată chiar dacă anii trec că ai jucat în B și ai ars Monumentalul!”

P.S. Acest articol este desprins din cartea „Călătorie în inima celui mai fierbinte derby al planetei”, care va apărea în acest an.