Când se va sfârși pandemia de coronavirus? Carmen Harra a făcut previziunea: ”Se exagerează mai mult decât este nevoie”

Carmen Harra vine cu noi previziuni pentru România. Clarvăzătoarea susține că pandemia de coronavirus se va termina în viitorul apropiat.

În Statele Unite, aceasta susține că pandemia de COVID-19 se va termina în următoarele două luni. În ceea ce privește România, potrivit clarvăzătoarei, vom scăpa de coronavirus în maximum trei luni. Carmen Harra este îngrijorată, însă, din cauza românilor care par să-și piardă speranța și sunt demoralizați. (CITEȘTE ȘI: CE SPUNE CARMEN HARRA DESPRE MAESTRUL BENONE SINULESCU: ”SĂ NE RUGĂM PENTRU ACEST ARTIST UNICAT SĂ TREACĂ CU BINE”)

”O să se încheie încet-încet cu această pandemie. Cel puțin în America se estimează în următoarele 2 luni să ajungem la o imunitate generală. Sunt state în care nu există mască, în Florida nu simțim deloc pandemia. De luni de zile nu ne afectează nimic așa că suntem foarte bine aici. Să sperăm că situația asta se instalează și în România dar peste 2-3 luni va fi mult mai bine și în Europa.

Per total, acolo, părerea mea, este că se exagerează mai mult decât este nevoie. Sunt îngrijorată și dacă îmi doresc ceva, sunt îngrijorată de starea generală, de starea colectivă a oamenilor, de stările de depresie, de faptul că oamenii își pierd speranța, își pierd încrederea și sunt demoralizați”, a declarat Carmen Harra.

Carmen Harra: ”2021 are o cu toată altă energie față de 2020”

Pfizer/BioNTech intenţionează să solicite, cât de curând, autorizarea pentru o treia doză de vaccin anti-COVID, în special în Statele Unite şi Europa, au declarat companiile într-un comunicat. Potrivit informațiilor oferite de companie, nivelurile de anticorpi dezvoltate după cea de-a treia doză sunt ”de cinci până la 10 ori mai mari” decât cele observate după primele două doze.

Astfel, românii se vor putea imuniza cu a treia doză începând din toamnă. Carmen Harra a mai declarat faptul că anul 2021 are o altă energie față de 2020. Potrivit clarvăzătoarei, în acest an totul va reveni la normal. (VEZI ȘI: CARMEN HARRA A PREZIS! ELENA MARIN AR PUTEA DEVENI MĂMICĂ PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ACEST AN)

”2021 are o cu toată altă energie față de 2020, are o altă vibrație. 2021, dacă luăm numerele și le adunăm, ajungem la cifra 5. Hristos a murit într-a cincea zi a săptămânii, într-o vineri. Așa că cifra 5 înseamnă eliberare, însemană moartea fizică, dar poate să însemne un reviriment, se întâmplă o purificare.

Deci anul acesta, cifra 5, simbolic semnifică faptul că ne scăpăm de această suferință carmică (n.red. pandemia de coronavirus). De cum am pășit în anul acesta o să vedem că încet -încet, această traumă, acestă nenorocire începe să se atenueze”, a mai spus Carmen Harra.