Când și unde va fi înmormântată Maria Diana, tânăra de 19 ani ucisă de ursoaică. Va fi îmbrăcată în rochie de mireasă

Au trecut 4 zile de la nenorocirea din muncii Bucegi. Diana Maria a murit în chinuri groaznice în timpul unei drumeții pe traseul Jepilor Mici, după ce a fost atacată de un urs. Își dorea să ajungă pe Vârful Omu, însă cea mai frumoasă zi din viața ei s-a transformat într-o tragedie. Rudele și prietenii fetei nu-și revin din șoc nici acum. Tânăra de 19 ani urmează să fie condusă pe ultimul drum și va fi înmormântată în satul său natal.

Marți, 9 iulie 2024, Diana Maria și-a pierdut viața într-un mod tragic, după ce a fost atacată de un urs în timpul unei drumeții pe Jepii Mici. Chiar în ziua în care și-a pierdut viața, Diana Maria Cazacu sărbătorea promovarea examenului de Bacalaureat. După aflarea rezultatelor, tânăra a planificat o drumeție la munte, acolo unde ar fi trebuit să înnopteze cu cortul. Mama fetei a încercat în nenumărate rânduri să-i atragă atenția și să o avertizeze în legătură cu pericolele de pe munte, însă fata își dorea foarte mult să ajungă pe Vârful Omu.

„A fost cea mai fericită zi din viața ei. Abia aștepta să termine… Am dat BAC-ul împreună și eram amândouă extrem de fericite că am terminat. Mi-a spus că marți urmează să meargă la munte. Că va merge cu acel băiat, că vor sta cu cortul și că miercuri vor urca pe Vârful Omu. Își dorea mult să ajungă pe Vârful Omu. I-am zis că sunt prăpăstii, că sunt multe lucruri periculoase. I-am zis ”Dia, dacă te duci, eu o să stau panicată, dacă nu vei avea semnal în munte?” Ea mi-a spus să nu mă mai panichez, că nu se va întâmpla nimic ”, a spus mama fetei, potrivit Antena 3 CNN .

Mama fetei își aduce aminte că ultima dată a vorbit cu ea chiar în dimineața zilei respective, după care, începând cu ora 17:00, nu a mai răspuns la telefon. Atunci a fost momentul în care a simțit că s-a întâmplat ceva rău cu fiica ei. Părintele a mărturisit că Diana Maria îi răspundea mereu la telefon sau le mesaje – indiferent de situație, de oră sau orice alt context. Mama tinerei se pregătește acum să-și conducă fiica pe ultimul drum.

”La 10:45 am vorbit cu ea, după care, de la ora 17:00, am tot încercat să dau de ea. Ea îmi răspundea mereu la telefon, nu exista zi în care să nu-mi răspundă la primul mesaj sau apel. Când am văzut că nu răspunde, mi-am dat seama că ceva nu este în regulă, că s-a întâmplat ceva”, a spus femeia, cu lacrimi în ochi.”, a mai mărturisit mama Dianei.