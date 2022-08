Când va fi înmormântată Georgiana, tânăra care a murit în accidentul aviatic de la Letca Nouă. Părinții ei sunt devastați de durere

Părinții Georgianei sunt sfâșiați de durere. Verișoara tinerei de 28 de ani a dezvăluit că familia este în stare de șoc și cu greu reușesc să treacă peste pierderea fiicei lor. Mâine o vor conduce pe ultimul drum.

Tânăra din Panciu care a murit în accidentul din Giurgiu a lăsat un gol imens în sufletele părinților. Georgeta și Gheorghiță au primit cu greu moarte fiicei lor, care a avut loc chiar sâmbăta trecută.

După cum a mărturisit verișoara Georgianei, părinții fetei se află în stare gravă, sub sedative și perfuzii, pentru a putea rezista durerii copleșitoare.

„Sunt sub sedative, sunt sub perfuzii. Dimineaţă când am ajuns erau întinşi în pat, sub perfuzii, să poată facă faţă situaţiei„, a declarat o verişoară a tinerei.

Georgiana Popa va fi condusă mâine pe ultimul drum. Ce au organizat foștii colegi pentru ceremonia de rămas bun

Părinții Georgianei sunt profesori la liceul la care tânăra a și învățat. Cu atât mai mare este durerea pentru colegi și profesori. După cum tânăra fusese prietena multora, elevii și dascălii vor veni să o conducă pe ultimul drum în număr mare.

„Spre seară, în jurul orei 19-19,30 mașina cu trupul neînsuflețit al tinerei va opri pentru câteva minute în fața Liceului Teoretic Ioan Slavici. Mâine este înmormântarea la Străoane și mulți nu putem ajunge acolo pentru a o conduce pe ultimul drum.

De aceea vă rog să ne întâlnim, să o așteptăm și să ne rugăm pentru ea. Fie că ați fost colegi, cunoștințe ale ei, ale Corinei sau vreți să fiți alături de Georgeta Popa în momentele grele prin care trece la despărțirea de fiica ei…veniți alături de noi.

Eu vă aștept. Dacă am noutăți referitoare la ora când vor ajunge în Panciu, vă comunic tot aici ", a scris pe contul său de Facebook profesoara Maricica Apreutesei de la Liceul Teoretic "Ioan Slavici" Panciu, fosta dirigintă a Georgianei.