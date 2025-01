Când va naște Haziran al doilea ei copil cu Luis Gabriel. Ce probleme de sănătate specifice are

Haziran și Luis Gabriel sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni părinți pentru a doua oară! Artista a aflat că este însărcinată în perioada sărbătorilor de iarnă, noul bebeluș venind ca un miracol în viața lor de cuplu. Tânăra trece printr-o perioadă dificilă, pentru că este în primul trimestru al sarcinii și stările specifice nu lipsesc din viața ei. Când va naște și cu ce probleme se confruntă acum?

Haziran este însărcinată pentru a doua oară, vestea fiind o mare bucurie în familia ei. Cântăreața și soțul ei și-au mai dorit un copil, iar minunea s-a înfăptuit chiar în perioada sărbătorilor de iarnă. Bebelușul a venit ca un miracol în viața lor de cuplu, iar de atunci sunt în culmea fericirii.

Cei doi mai au un băiețel, pe nume Joseph Tiago, în vârstă de aproape 3 ani. Familia lor va fi completată de un nou bebeluș, despre care nu se știe momentan dacă e fetiță sau băiețel.

“Mă simt foarte ok, am grețuri dimineață dar e normal în perioada asta, în rest sunt foarte bine. Este o sarcină ușoară deocamdată, dar am abia 2 luni. Am fost amândoi în culmea fericirii când am aflat, ne dorim de mult timp să devenim din nou părinți și am primit vestea în cea mai frumoasă perioadă a anului, perioada sărbătorilor. A fost un miracol de sărbători”, a dezvăluit artista, pentru Click!