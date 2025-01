Cum a aflat Haziran că va mai avea un copil. A povestit tot: „Mereu se întâmplă ceva”

Haziran și Luis Gabriel sunt în culmea fericirii de când au aflat că vor deveni părinți pentru a doua oară. Artista a presimțit că este însărcinată, după un vis bizar pe care l-a avut înainte. Dorința i s-a împlinit și, fără să stea pe gânduri, și-a anunțat soțul. Modul inedit în care a aflat cântăreața că va avea un copil, i-a lăsat pe toți mască. A povestit tot momentul pe internet!

Haziran și Luis Gabriel sunt căsătoriți de ceva vreme și au un băiețel, pe nume Joseph. Artista este din nou însărcinată, fiind în culmea fericirii de când a aflat. Și-a dorit să fie iar mămică și iată că dorința ei a devenit realitate.

După ce a postat primele imagini cu burtica de graviduță (VEZI AICI), cântăreața a dezvăluit și cum și-a anunțat soțul și apropiații că va mai avea un copil. Se pare că înainte să afle că este însărcinată, Haziran a avut un vis bizar: că a găsit un copil în zăpadă! Ei bine, acesta ar fi un semn pe care tânăra l-a primit înainte ca minunea să se înfăptuiască.

„Am și visat. Mereu când visez se întâmplă ceva. Am visat că am găsit un copil în zăpadă. Și l-am luat să am grijă de el”, a scris Haziran.

„Ai premoniții”, i-a răspuns persoana apropiată cu care vorbea.

Cum a reacționat Luis Gabriel când a aflat că va deveni iar tătic

Manelistul s-a bucurat enorm atunci când Haziran l-a anunțat că este din nou însărcinată. Tânăra a dezvăluit ce schimb de mesaje a avut cu partenerul ei de viață, după ce i-a dat de veste că va fi iar tătic. Luis Gabriel a fost foarte emoționat și a petrecut de zor în ziua noaptea respectivă. A așteptat cu sufletul la gură primul control al soției sale, pentru a se asigura amândoi că totul este în regulă cu bebelușul.