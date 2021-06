Când va naște Nicole Cherry și cu ce probleme se confruntă în sarcină. ”Are doar 3 luni? Arată de 6!”

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară! După ce a dat marea veste, artista își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în această perioadă a vieții sale, inclusiv cu problemele cu care se confruntă în sarcină.

Nicole Cherry și Florin Popa formează unul dintre cele mai longevive și sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au o relație de mai bine de trei ani și locuiesc împreună. Iar, acum, sunt întru totul împliniți pentru că urmează să devină părinți pentru prima oară. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, NEDEZLIPITĂ DE SOSIA LUI DORIAN POPA. S-AU SĂRUTAT ÎN LOFT DE FAȚĂ CU TOATĂ LUMEA ȘI…)

În câteva luni, Nicole Cherry urmează să aducă pe lume o fetiță. Trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei, însă… ca orice altă graviduță întâmpină mici ”probleme”. Nu are o sarcină dificilă, dar Nicole Cherry le-a dezvăluit fanilor că obosește foarte repede în ultima perioadă.

”Eu sunt foarte obosită. Am muncit mult astăzi și chiar am nevoie de o pauză, dar sunt fericită că am terminat tot ce mi-am promis. Aproape tot. Mai am un pic de treabă la laptop”, le-a mărturisit Nicole fanilor.

Fanii cântăreței i-au urat toate cele bune, iar unii dintre ei au încercat să ”ghicească” în a câta lună de sarcină este Nicole Cherry. Aceștia cred, cu tărie, că artista lor preferată are puțin peste trei luni, însă… burtica lui Nicole pare cam mare și s-ar putea să fie însărcinată în mai multe luni decât cele preconizate de fani.

”Are doar 3 luni? Arată de 6! Eu am 5 și nu se vede mai nimic”, a comentat o fană de-ale artistei.

Cum se înțelege Nicole Cherry cu socrii

Bărbatul care o face fericită în prezent pe artistă are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, asta nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat. Cât despre viitorii socrii… ei bine, artista a mărturisit că are o relație foarte bună cu aceștia. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, NEDEZLIPITĂ DE SOSIA LUI DORIAN POPA. S-AU SĂRUTAT ÎN LOFT DE FAȚĂ CU TOATĂ LUMEA ȘI…)

“Mă înţeleg foarte bine cu viitorii mei socri. Pe ai mei părinți, el îi cunoştea dinainte să fim noi împreună. Lui i-a fost uşor să se acomodeze. Nici mie nu mi-a fost greu, pentru că are nişte părinţi foarte cumsecade. Mă simt bine în compania lor”, mărturisea Nicole Cherry.