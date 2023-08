Cântăreață faimoasă a rămas gravidă cu Ilie Năstase. Povestea celei mai cunoscute relații amoroase pe care a avut-o marele tenismen român

Legenda spune că Ilie Năstase s-a iubit cu mai bine de 2500 de femei, iar printre cele care au fost fermecate de tenismen se numără și o cântăreața internațională cunoscută. Cei doi s-au iubit pentru o perioadă, iar bărbatul chiar intenționa să o ceară în căsătorie, însă familia lui s-a opus relației. Cine este cântăreața celebră cu care s-a iubit Ilie Năstase?

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Ilie Năstase a fost un adevărat cuceritor. Tenismenul a făcut ravagii în rândul sexului frumos, iar printre cele care au fost fermecate de el s-a numărat și celebra cântăreață Diana Ross. Cei doi s-au cunoscut în anul 1977, la aproape un an după divorțul interpretei de primul său soţ. S-au văzut, s-au îndrăgostit și chiar aveau planuri mari împreună, însă idila nu a durat, în cele din urmă, prea mult.

(CITEȘTE ȘI: BUNICUL NASTY ÎN ACȚIUNE! DEZVĂLUIRI ÎN PREMIERĂ PENTRU CANCAN.RO: ILIE, OCHII ÎN PATRU, NEPOȚICA IOANEI ȚI-A PUS GÂND RĂU)

„A rămas însărcinată cu mine”

În urmă cu mai bine de 46 de ani, după turneul de la Forest Hills, Diana Ross și Ilie Năstase se întâlneau pentru prima dată. Cei doi s-au văzut la un club celebru din New York, iar de acolo a plecat totul. Povestea de dragoste dintre cei doi a fost una frumoasă, iar celebra cântăreață chiar a rămas însărcinată cu tenismenul.

Se pare că și Ilie Năstase a fost cucerit de farmecele cântăreței internaționale și avea gânduri serioase cu ea. Tenismenul a adus-o pe Diana Ross în România și a prezentat-o familiei. Însă, mama sportivului nu a fost mulțumită de alegerea făcută de fiul ei și nu a putut să o accepte pe cântăreață. Faptul că aceasta era cu doar câțiva ani mai mare ca Ilie Năstase, dar și culoarea pielii, au făcut-o pe femeie să nu se uite cu ochi buni la Diana Ross.

În cele din urmă, Ilie Năstase pare că a ascultat de sfaturile mamei sale, iar la doar o lună de la vizita cântăreței în România relația s-a rupt. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite și au dat uitării pasiunea dintre ei.

„A fost singura negresă cu care am fost. S-a întâmplat la clubul Regine (New York), într-o seară. Am dansat, eu eram divorțat și s-a legat. Făcea copii cu toți. Și cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea. Ea nu a fost gagica lui Michael Jackson, erau doar prieteni” declara Ilie Năstase, în urmă cu ceva timp.

Acum Diana Ross are 79 de ani și este o personalitate remarcabilă în industria muzicală. Artista s-a făcut reparcată prin abordarea mai multor genuri muzicale, printre care R&B, soul, pop, disco și jazz. De asemenea, cântăreața are la activ 12 premii Grammy, este și producătoare muzicală și actriță nominalizată la premiile Oscar.

(VEZI ȘI: STRADA DIN BUCUREȘTI PE CARE ILIE NĂSTASE NU MAI TRECE NICIODATĂ ȘI CONFESIUNEA FOSTULUI NUMĂR 1 ATP: ”I-AR FACE MULT RĂU!”)