Cântăreața Georgiana Lobonț recunoaşte: ”Tu mă faci să plâng!” Acum s-a aflat totul

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, sărbătoresc cinci ani de la nuntă, iar artista a făcut o declaraţie emoţionantă. Prin intermediul piesei „Tu mă faci să plâng de dor”, care se află deja pe locul 25 în Trending pe Youtube România. Georgiana și Rareș s-au căsătorit în 2016 și au doi copii, Eduard Nicolas și Irina Maria.

“Tu mă faci să plâng de dor e melodia care ne prezintă povestea noastra de dragoste. În a doua strofă am ales să cânt și despre faptul că nimeni nu-i perfect și astfel aici am putut să introduc toate momentele din relație care nu sunt roz. Aceste momente sunt cât se poate de normale prin care trece fiecare cuplu… uneori te mai certi, te mai superi, nu îți convin multe, dar cel mai important e să știi când să spui stop sau când să faci unele sacrificii pentru tine și el/ea ca pe urma să te poți bucura de “lapte și miere”. Am primit multe mesaje din partea fanilor și sunt chiar uimită cât de frumos se regăsesc mulți dintre ei în ea. Mă bucur foarte tare. Videoclipul l-a filmat chiar Rareș, soțul meu, inclusiv fazele cu noi doi. E amuzant ce zic acum, dar adevărat. Eram în Centrul Vechi și filmam unele cadre cu mine și cu porumbei și eu voiam să am și cadre de tandrețe ca să transmit altfel mesajul piesei și i-am zis să le facem noi ca să mă reprezinte mai bine. Pentru că nu eram cu nimeni apropiat și nu puteam lua pe cineva de pe stradă să ne filmeze, am pus camera pe o băncuță și i-am dat rec, iar noi în fața ei făceam acele gesturi de iubire. Spre amuzamentul nostrum, chiar au ieșit bine acele cadre, prietenii noștri au crezut că am avut pe cineva cu noi care ne-a filmat”, a declarat Georgiana Lobont.

S-a căsătorit pe 4 martie, în urmăc u cinci ani. „4 Martie. Cu 5 ani în urmă am decis să pornim o minunată poveste de dragoste și am spus Da! da, vreau să fiu a ta şi numai a ta pentru tot restul vieţii mele. O viaţă e prea puţin pentru iubirea noastră! Te iubesc cu aceeaşi putere, soţul meu iubit! La mulţi ani, nouă şi iubirii noastre!”, a mai adaugat celebra artista.

Cum l-a cunoscut Georgiana Lobonț pe soțul ei: „De la prima noastră întâlnire mi-a zis că vrea să-i devin soție!”

Georgiana si soțul ei, Rareș, si-au construit o relație frumoasa încă de pe băncile liceului. Artista era în clasa a 9-a, iar el în clasa a 12-a, iar atunci când s-au întâlnit prima oară, după prima zi de liceu, a fost dragoste la prima vedere. „Povestea noastră de dragoste se aseamănă cu poveștile de dragoste din basme. Eu eram pe clasa a 9-a, iar soțul meu pe clasa 12-a. Eram în primele zile de liceu când entuziasmată alături de noii mei colegi dar și de prieteni ieșeam de la școală. Pe drum, la un colț de stradă m-am intersectat cu un băiat foarte drăguț, blond cu ochii albaștri, parcă era un actor de la Hollywood. Nu-l văzusem niciodată, deși locuiam în Gherla de o viață. Din prima cred că m-am îndrăgostit de el. Partea amuzantă e că părinții noștri erau prieteni de familie dar eu nu le cunoșteam băiatul. Îmi doream să aflu cine este dar nu prea aveam cum, nici cei din anturajul meu nu-l cunoșteau. După câteva zile a făcut rost de id-ul meu de messenger, pe acea vreme era în vogă, și am început să vorbim. De la prima noastră întâlnire mi-a zis că vrea să-i devin soție! El știa tot despre mine. Eu, copilă, am luat totul ca pe o joacă”, povestește artista despre prima întâlnire cu soțul ei.