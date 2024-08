Cântăreața Raisa, de la Hollywood la Festivalul Mamaia! Ce reușită majoră pentru ea, la doar 16 ani.

Vineri, 23 august 2024, debutează a 61-a ediție a Festivalului de Muzică Ușoară de la Mamaia. Printre candidații calificați se numără și Raisa Ariana Andra Dinu, o tânără speranță a muzicii din România. La doar 16 ani, artista se mândrește cu un palmares impresionant de premii în domeniul muzical. Cea mai notabilă reprezentație fiind cea de la Hollywood, acolo unde a spus ”DA” unui proiect grandios.

Raisa Adriana Andra Dinu a pășit în lumina reflectoarelor încă de la vârsta de 8 ani. Pe lângă muzică, tânăra face și modeling, pasini pe care a reușit să le îmbine cum nu se putea mai frumos. La vârsta de 8 ani, Raisa a urcat pentru prima dată pe scena Festivalului Sanremo Junior din Italia și a plecat acasă cu marele trofeu. Imediat după, copila a fost desemnată campion mondial pe vocea la concursul din Los Angeles, USA, World Championships of Performing Arts USA.

Deși pasiunea sa pentru muzică este acum o parte semnificativă a carierei sale, Raisa nu a renunțat la modeling și a reușit să se facă remarcată în cadrul celor mai importante evenimente de modă: fashion week-urile din Milano, Dubai, Paris, Cannes și Spania. La începutul anului, Raisa a participat ”Diamond Fashion Weeke” din Dubai, unde a defilat pe podium pentru designeri renumiți, dar unde a și cântat alături de staruri locale.

„Evenimentul Diamond Fashion Week s-a desfășurat într-o sală superbă de evenimente situată la etajul 73 al Hotelului SLS din Dubai, având o vedere spectaculoasă. Acolo am regăsit designeri importanți din Dubai, Polonia, România, Siria, Londra, Irak, Zimbabwe, Liatuania, Algeria dar și cântăreți consacrați și am a avut o dublă experiență, având rolul de model dar și de artist muzical. M-am bucurat să cânt pe aceeași scenă cu mari artiști din Dubai și să fiu atât de apreciată! Ca model, am prezentat pentru șapte designeri consacrați, printre care Cătălin Botezatu și Walid Atallah”, a mărturisit Raisandra.