Căpitanul legendar al Rapidului nu visează la victorie: Un egal cu FCSB ar fi fabulos

Fostul căpitan al Rapidului, Nicolae Stanciu, a analizat pentru Cancan derby-ul de duminică, FCSB-Rapid. Stanciu și-a adus aminte cu plăcere de golul marcat împotriva Stelei, în Giulești, scor 1-1 după o greșeală a portarului Daniel Gherasim. Antrenorul echipei de lângă Podul Grant era atunci Anghel Iordănescu. Acum, Stanciu s-ar bucura cam de același rezultat și duminică.

,,FCSB are alianțe, iar Șucu e la fel ca Moratti de la Inter”

CANCAN: Ce prononostic dați la meciul FCSB-Rapid?

Sper să nu piardă Rapid. Pentru giuleșteni, un egal ar fi fabulos. Acum să vedem și schimbări, sunt diferite variabile ca în matematică. Nu poți să desconspiri tactica și strategia unui joc în față, decât dacă vrei să induci în eroare. Și Șumudică a surprins prin așezare, dar nu a spus de dinainte, domnule joc cu 3 pe fund, 4 la mijloc și 3 în față. FCSB sunt ocupați cu Rangers, dar o să studieze pe Rapid, după ce se termină meciul de diseară, de mâine încolo, ce sistem a jucat Rapid cu Farul. Ia să vedem: Săpunaru mai joacă? Dacă nu joacă, poate joacă patru în apărare. Și atunci începi și diseci. Unii se mai duc la patron se sfătuiesc, alții nu. În fucnție de cum e pe la fiecare echipă din țară.

A greșit conducerea Rapidului pentru că nu a transferat un atacant după plecarea lui Rahmani?

Conducerea înseamnă un tot unitar. Sunt oameni plătiți care trebuie să monitorize jucătorii, sunt oameni plătiți care își dau acceptul. Când spui conducerea, spui de la primul până la ultimul, nu faci diferență.

Dumneavoastră ați fi transferat un atacant după plecarea lui Rahmani?

În fotbal este la fel ca și cum cresc dinții la rechin. Dantura la rechin se shimbă o dată la 3,4,5,6 luni. Orice echipă pe pământul ăsta, dacă mâine pleacă Halland, nu că l-a transferat acum și căutăm… Nu trebuie să ai cu 6 luni, un an de zile variante. În momentul ăsta în care pleacă la Real Madrid Halland, nu stai să aduci 3 Halland. Trebuie să aduci niște jucători cu care să completezi pe aceeași valoare. Așa că Rapid, întâi l-a vândut pe Rahmani și după aceea a început să caute, așa că rechinul dacă nu i-ar crește dinții o dată la 6 luni ce să mai mănânce? Ar muri de foame. Așa cum a făcut Gigi Becali, l-am vândut pe X, l-am luat pe Y. Momentan, până acum la transferuri stă cel mai bine Becali. A început să învețe, se comportă la fel precum cluburile mari.

De Dobre ce ziceţi?

Are o explozie… Mai rar așa un jucător care să debuteze cu două goluri, mai rar.

Va fi o pierdere Bîrligea pentru FCSB la meciul cu Rapid?

Da. Să vedem ce evoluție va avea și cu Rangers. Păi oricum e suspendat cu Rapid.

Păi dacă dă în seara asta dă vreo două goluri? Nu e o pierdere pentru FCSB la meciul cu Rapid?

A anunțat Becali că va juca cu Florin Tănase în locul lui Bîrligea. Păi, eu sunt șef de stat major și fac un atac împotriva Rusiei, normal că spun că mă duc la Voroneț și mă duc la Kursk. Astea sunt niște perdele de fum aruncate. Dacă va câștiga FCSB cu 2,3-0 sau pierde cu același scor? Nu știi că se schimbă echipa? E altceva, e altă atmosferă. Deci în funcție de meciul de diseară. Un mare atu pentru FCSB-Rapid va fi și meciul din seara asta. Să vedem ce joacă, sunt niște jucători care vor depunde un efort. Rangers, ca orice echipă anglo-saxonă, în primul rând te solicită fizic.

Dar nici Rangers nu trece printr-o perioadă bună. Eu știu, dar aleargă tot la fel. Una e rezultatul și alta e dinamica jocului.

,,Șucu a greșit când a vorbit de Botoșani și Voluntari”

Va fi plin stadionul la meciul de duminică?

Absolut. Nu se pune problema. Nu ai văzut ce cozi erau la stadion la Rapid? A început românul și cu Kosovo să fie plin, și cu Cipru, și cu Lichenstein, Andorra și cu Insulele Capului Verde.

Spune ceva lucrul acesta? A crescut valoarea fotbalului românesc?

Nu. A crescut valoarea reţelelor de socializare. Eu nu am văzut atâtea fete, domnişoare, doamne mai în vârstă care vin cu fete, bărbaţi care vin cu copii şi cu familia de foarte, foarte mult timp. E ceva nou pentru România. Dacă-i iei la regulament şi dacă îi întrebi de echipa care e nu cred că ştiu, sau dacă e ofsaid, nu cred că ştiu, majoritatea. Dar datorită Instagram, Facebook, Tiktok şi cu Only Fans sau cine vor ei..

Rapid oricum a avut odată galeria copiilor în Giuleşti…

Păi la Rapid întodeauna a fost diferenţiat. Galeria a avut-o pe fostul 23 August la tribuna a doua, pe Republicii şi pe Giuleşti la fel. Întodeauna a fost ceva aparte pentru fotbalul din România. Pde Victoria Bucureşti la tribuna a doua a stat galeria, eram copil eu. Bine, stadionul echipei Victoria era făcut din fier forjat (râde). Era făcut din barele de la puşcării.

Va face treabă Şumudică la Rapid?

Eu nu prea mai sunt aşa vocal pe la Rapid. Sunt alte generaţii acum. Întotdeauna, pe noi ne-a chemat atunci când au avut nevoie. Când sunt bani, sunt alţii care trebuie să vorbească, să judece. Am avut încredere în Şumudică. Da, poate prinde play-off. 100% îl prinde, niciun fel de problemă. Nici echipele care sunt acolo nu au un parcurs constant, nici Craiova, nici FCSB până acum, Dinamo. Dacă prinde Rapid play-off va avea un cuvânt greu de spus. Poate să câştige şi titlul se poate orice. Ce nu are Rapid, nu are alianţe.

Păi FCSB are?

Cu siguranţă.

Cu cine?

Păi, eu ştiu? Cu patronii cu care se cunosc de ani de zile.

Cu Craiova?

O mână spală pe alta şi amândouă faţa. Când te baţi pe burtă la televizor cu patronul respectiv… Momentan, Şucu e în postura lui Moratti de la Inter Milano când a preluat prima dată.

Adică nu se pricepe?

Nu că nu se pricepe, poţi să inveşteşti cum a investit compania Pirelli, când l-a adus pe Ronaldo…

Adică Şucu e influenţabil, ce vreţi să spuneţi?

Ce a făcut Moratti, el e în postura lui Moratti! L-a adus pe Ronaldo, cel adevărat, nu acesta, robotul, şi a câştigat Cupa UEFA. Până să câştige titlul cu Mourinho, au trecut o grămadă de ani. Bine, ai văzut… Moratti venea din patria lui Donadoni. Eu i-am zis până intri în fotbal, e ca la remi, până înveţi jocul trebuie să donezi.

De războiul declaraţiilor dintre Şucu şi Dinu Gheorghe sau Zotta ce ziceţi?

Ce să zic, omul a plătit o sumedenie de datorii. Actele sunt în arhivă. Cine a semnat atunci, degeaba mai spune acum omul. Deci vor mai veni datorii din urmă, sunt nu ştiu câţi jucători români. Au un proces acum cu Tibi Bălan şi încă un jucător care a fost pe la Rapid. Au fost împreună un an la Rapid şi au de luat, nu ştiu, 80-100.000 de euro. Dacă le dă şi lor, mai sunt şi alţii de atunci când s-a intrat în faliment, în insolvenţă, când nu au mai fost plătiţi. Şi iar va mai trebui să plătească 7,800.000 sau un milion. Plus că mai sunt dosare pe rol, jucători care au făcut două duşuri în vestiar, trei freze cu prosopul şi patru poze. Şi au luat 600.000, e strigător la cer! M-am uitat, unul a jucat 12 meciuri, i-a dat 600.000.

Cine e mai implicat la echipă, Şucu sau George Copos?

Păi sunt diferiţi ani. Nu ai cum să compari ce legi fiscale erau atunci şi politicul în care era introdus Copos şi Şucu. E diferenţă mare. Şucu când a intrat în fotbal a început să se ia de cei care sunt plătiţi Botoşani, X, Y, nu ştiu ce, Voluntari, echipe care sunt din bani publici. A fost o mare greşeală a lui.

În România, trebuie să intri ca Stalin. Stalin când a luat puterea în Rusia a intrat în mers de lăbuţe de pisică, nu s-a repezit la gâtul lui Lenin! El a spus adevărul, dar sunt o grămadă de persoanje din fotbal care încă mai trăiesc și sunt activi și nu le convine să spui adevărul. Ca domnul Iftime de la Botoșani. Păi crezi că vreodată îi dădea despăgubire lui Bogdan Andone dacă nu câștiga Consiliul Județean?