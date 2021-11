Care a fost ultima dorință a lui Petrică Mâțu Stoian. Ce și-ar fi dorit interpretul să facă înainte să moară

Petrică Mâțu Stoian a murit la vârsta de 61 de ani. Interpretul de muzică populară se afla internat în spital, pe secția ATI, la Spitalul de Urgență Reșița. Care a fost ultima dorință a solistului din lumea folclorică?

Scena muzicii românești este mai săracă începând din această seară, după ce solistul Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Interpretul de muzică populară se afla internat în Spitalul de Urgență Reșița, pe secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În cadrul unui interviu, Petrică Mâțu Stoian vorbea despre una dintre cele mai mari dorințe pe care le avea. O mare parte din viața sa și-a dedicat-o carierei muzicale, însă solistul și-ar fi dorit să aibă mai mult timp pentru vacanțe, să se plimbe prin locuri pe care nu apucase să le vadă. În cadrul interviului, artistul mărturisea că este îndrăgostit de țările arabe.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus. Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume. Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii”, a spus Petrică Mîțu Stoian, într-un interviu pentru Impact.ro.

Și-ar fi presimțit moartea

Potrivit postării paginii oficiale de Facebook ”Electrecord”, interpretul de muzică populară Petrică Mâțu Stoian și-ar fi presimțit moartea. Săptămâna trecută, bărbatul a mers la cimitir unde și-a pregătit locul de veci până la cel mai mic detaliu. Moderatorii paginii au adăugat, lângă text, o imagine cu locul de veci al artistului.

”Drum lin, Petrică Mîțu Stoian! Artistul și-a presimțit moartea! Și-a pregătit mormântul până la cel mai mic detaliu. Săptămâna trecută a fost la cimitir!”, este mesajul care apare pe pagina de Facebook ”Electrecord”.

Sursă foto: captură video Youtube