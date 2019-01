Care e boala de care suferă Gabriela Firea

În ultima vreme Gabriela Firea a lipsit de la evenimentele publice, fiind criticată pentru faptul că nu a luat nicio măsură după ce, în ultimele săptămâni, zeci de blocuri din Bucureşti au rămas, de mai multe ori, zile la rând fără apă caldă şi căldură din cauza avariilor în reţeaua RADET.

Absența primarului Capitalei este motivată și are legătură cu starea șubredă de sănătate. Gabriela Firea a fost operată la Spitalul Colentina, după ce a suferit de o afecţiune gastro-intestinală acută. Anunţul a fost făcut chiar de Gabriela Firea, care a mulţumit medicilor de la Spitalele Colentina şi Cantacuzino, pe pagina ei oficială de Facebook.

Gabriela Firea a fost operată din cauza unei afecțiuni gastro-intestinale acute

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost operată recent, laparoscopic, din cauza unei afecțiuni gastro-intestinale acute. Ea a precizat că intervenția a avut loc într-un spital din București, afirmând că medicii sunt ”la fel de buni ca în orice centru medical european”.

”Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depasite de unul singur. Dumnezeu ne ajuta sa fim inconjurati de oameni care sa ne ridice. Multumesc celor care mi-au fost alaturi in problema de sanatate pe care am avut-o, in toata aceasta perioada. Multumesc echipelor medicale de la spitalele Doctor Ion Cantacuzino si Colentina. Am stiut ca sunteti la fel de buni ca orice centru medical european si nu am gresit avand incredere in Dumneavoastra. Multumesc familiei mele si prietenilor mei dragi care m-au inconjurat cu atata dragoste care, impreuna cu interventiile si tratamentele, m-au pus pe picioare”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.

Ea a postat si o fotografie cu medicul Iulian Brezean, managerul Spitalului Cantacuzino.

”Dumnezeu sa-i aiba in paza pe toti cei care salveaza vieti”, a mai scris primarul general al Capitalei.

