Care este adevăratul motiv pentru care Florin Pastramă a plecat de acasă. Brigitte: ” S-au strâns mai multe probleme pe care el trebuia să le rezolve”

Brigitte și Florin Pastramă sunt, din nou, protagoniștii unui scandal. De data aceasta, totul a pornit de la niște probleme pe care familia lui Florin le are, dar ponoasele le trage Brigitte. Din cauza aceasta, soții Pastramă s-au separat și au petrecut sărbătorile pascale fiecare cu familia lui.

Cearta dintre Florin Pastramă și Brigiite, care a dus și la plecarea acestuia de acasă, a pornit din cauza banilor. Contul comun al soților a fost blocat de bancă din cauza unei probleme ce ține de familia Pastramă. Din cauza acestui sechestru, Brigitte nu a mai putut retrage banii necesari pentru achiziționarea unei case în Dubai, fapt ce a scos-o din minți.

„Brigitte nu m-a dat afară din casă. Eu am o problemă din familie, cu care ea nu are nicio legăturp, din 2008. Brigitte era normal să se supere deoarece i-a blocat contul, avem un cont comun. Trebuia să luăm o casă în Dubai. Am primit o citație, i-a blocat contul lui Brigitte, era și numele meu acolo. Ea face dovada că nu sunt banii mei, avem toate actele, se poate rezolva.

Mă așteptam s reacționeze mai rău. I-am zis să mă duc să îmi rezolv problemele mele pe care le am cu familia, că eu stau non-stop cu ea. Fratele meu e plecat, surorile plecate, maică-mea la spital… Noi doi ne iubim, ne respectăm, avem aceeași religie, nu avem de ce să ne certăm așa. Brigitte e mai impulsivă cum e ea.”, a spus Florin Pastramă

Problemele financiare le-au dat atât de multe bătăi de cap, încât Florin și Brigitte au sărbătorit Paștele separat. Florin a ales să plece la familia lui deoarece Brigitte nu a mai fost de acord ca problemele financiare ale familiei Pastramă să fie rezolvate din banii munciți de ea. Cu toate acestea, nu se aștepta ca de sărbători să nu primească măcar un mesaj de la soțul ei.

„Nu, el a plecat. Ce s-a întâmplat a fost real. Nu mă aștepta, am fost sunată de la bancă. A plecat, să plece și să facă pe victima. Am făcut Paștele cu fetița mea, în prima zi cu Roby și frații mei de la biserică. Nu am vorbit cu el, nu mi-a dat nici măcar un mesaj. Pentru că s-au strâns mai multe probleme pe care el trebuia să le rezolve cu avocați.

Pentru că eu nu vreau să plătească acești avocați din banii munciți de mine. El a mers la mama lui și i-au plătit ei pe avocați. Dacă stătea alături de mine trebuia să muncească cu mine și să plătească din banii munciți de mine, căci banii lui sunt sechestrați.”, a spus Brigitte la Acces Direct.

În urma discuțiilor purtate, cei doi au decis că împăcarea va avea loc atunci când se va face o convenție matrimonială prin care vor fi separate proprietățile fiecăruia și nu vor depinde unul de celălalt din acest punct de vedere. Însă, există un lucru foarte important de precizat, plecarea lui Florin Pastramă de acasă nu semnifică despărțirea lor.

