Florin Pastramă a cedat! Bărbatul plecat de acasă după cearta cu Brigitte din cauza banilor

Brigitte a făcut un scandal enorm chiar în timpul reality-show-ului la care ea și soțul ei participă. Fosta soție a lui Ilie Năstase s-a isterizat când a văzut că îi lipsesc 70.000 de euro din cont din cauza familiei lui Florin Pastramă.

Mai exact, după ce bruneta a aflat că banca i-a pus sechestru pe 70.000 de euro din cauza unei datorii pe care familia soțului o are, Florin Pastramă a decis să își facă bagajele și să se mute la mama lui.

”N-ai cum să rezolvi problemele cu Brigitte. Nu se poate așa ceva, nu e normal. I-au blocat banii pentru că e numele meu acolo, trebuie să rezolv problemele de aia plec. Frații mei sunt plecați, mama e la spital, nu are cine. Trebuie să merg să rezolv problemele apoi facem contractul (nr. de separare a bunurilor) și gata. Nu sunt supărat. Eu sunt sigur că am luat cea mai bună decizie, nu ne despărțim”, a spus Florin Pastramă la Antena Stars.

Brigitte este dezamăgită de Pastramă, în special pentru faptul că barbatul o părăsește când intervine o problemă.

”Mi se par foarte aiurea că Florin mă lasă singură de fiecare dată când am probleme. Acum își face bagajele și se duce să își rezolve problemele. Eu oricum sunt singură, am doar copii, chiar nu mă mai interesează, e alegrea lui, să își facă bagajele să se ducă acasă. Eu chiar n-am crezut că-și va face bagajele. A mai plecat, dar s-a întors, dar acum Florin a luat-o foarte serios. E al doilea Paște pe care-l facem și nu-mi oferă nimic, ba chiar îmi face probleme. El mereu zice că are bani, moștenire, avere, dar niciodată nu-mi face niciun cadou. O să mă gândesc bine când o să vrea să se întoarcă acasă. Eu consider că el mereu are un plan B și nu consider că asta este o căsnicie reală, când e real lupți, cum am făcut eu, nu pleci”, a spus bruneta la TV.

„Dragoste cu forța nu se poate”

”El m-a acuzat pe mine că cică s-a întâmplat totul că stătea cu mine. Mi se pare foarte aiurea. Eu nu sunt de acord să muncesc pentru problemele altora. Am fost trup și suflet, am vrut să-l ajut, dar nici chiar așa. Nu mi se pare corect. O să merg la biserică și o să mă rog la Dumnezeu să-mi rezolve problema. O să mi-o rezolve, dar m-a deranjat reacția lui Florin. Nu i-am cerut lui niciodată nimic și nu mi se pare corect să arunce vina pe mine pentru problemele lor, când eu chiar am fost alături de ei. Dragoste cu forța nu se poate, dacă vrea să plece, e alegerea lui. Fiecare alege ce vrea să facă cu viața lui. Eu sunt singură că nu au cum să-mi ia banii, eu voi demonstra că sunt banii mei, nimeni nu-i poate lua, nu sunt sursa lui de venit, sunt din vânzarea casei mele, dar mă deranjează reacția lui, a făcut ca ceilalți. Când dă de probleme renunță și pleacă”, a declarat și Brigitte Pastramă în propria emisiune.