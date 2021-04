Care este asemănarea dintre Cristina Ich și Bianca Drăgușanu. Internauții au făcut „lumină”

Cristina Ich și Bianca Drăgușanu au fost asociate pe un grup de Facebook de o internaută. Care este factorul comun dintre cele două influencerițe din România?

O internaută a făcut „lumină” pe un grup de Facebook în care divele din showbiz sunt luate la rost și criticate. Cristina Ich a fost asemănată cu Bianca Drăgușanu pentru că s-ar victimiza în privința oamenilor care o invidiază, la fel de mult cum o făcea, spun gurile rele, și sexoasa blondină în urmă cu ceva ani.

Totul a pornit după ce românii au acuzat-o pe Ich că încearcă să o copieze pe Angelina Jolie la sex-appeal și naturalețe: „Nici mie nu mi se pare ca ar semana cu Angelina. Ziceam doar ca ea vrea sa para anjelica de romania. Are buze normale si nasul butucanos desi pare mai mic in ultimul timp, nu stiu de ce. Dar ma amuza cat se poate victimiza cu invidia din capul ei, imi aminteste de dragusanca. Si ea nu mai putea cu ani in urma de atata invidie. E plin instagramul de anjelici tunate oricum. Pe mine ce ma enerveaza la cah e ca le incurajeaza pe fete sa se hatzaie cu barbati libidinosi in varsta, ramoliti cu bani si se erijeaza intr-o mare psiholoaga, cand, de fapt, de foarte multe ori habar n-are despre ce vorbeste si se supraestimeaza in ultimul hal. Nici nu mai vorbesc de faptul ca, femeie fiind, le numeste ,,babe” pe femeile mai in varsta fara jena, dar pe barbati nu ii face ,,mosi”. Eu sunt mai tanara ca ea, dar nu imi permit sa le numesc ,,babe”. Si apoi tot ea o arde cu ,,girl power” si ca tine cu feteleee. Si ca vai, de ce sunt asa rele femeile si nu se sutin intre ele?”, a scris o femeie pe grupul „Pamflet Media Influencer”.

