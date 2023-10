Care este cea mai lungă zi din an? România va da ceasurile cu o oră înapoi

După o lună dezbatere cu privire la schimbarea orei de iarnă în România, se pare că nu s-a renunțat nici acum la această practică. Astfel, cetățenii vor avea în octombrie cea mai lungă zi din an, de 25 de ore. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, pentru a profita mai mult de lumina zilei.

În weekendul 28-29 octombrie, românii vor avea prilejul de a dormi o oră în plus pentru că în noaptea de 28 spre 29 septembrie, ceasurile se vor da înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

De ce se trece la ora de iarnă în România

Încă din anul 2018, a existat o propunere prin care România să scape de ora de iarnă, iar Uniunea Europeană nu a fost de acord. La o diferență de doar un an, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării orei, în urma unui sondaj la care au participat 4,6 milioane de subiecți.

Schimbarea se pare să are și consecințe economice și medicale, ducând nu doar la pierderi grave financiare în comerțul cu alte țări, ci și la insomnie și un risc crescut de boli de inimă. Chiar dacă are acordul Comisiei, România are deja planurile pentru schimbarea orei până la finalului anului 2026. Până atunci, cu siguranță, nu vor exista schimbări.

De unde a pornit practica schimbării orei

În Primul Război Mondial, Germania și Austro-Ungaria au fost primele țări care au introdus sistemul, pentru a economisi cărbunii din rezerve, în 1916. Stalele unite ale Americii au adoptat aceeași regulă în martie 1918, pentru a reduce nevoia de încălzire a caselor nelocuite și pentru a le da cetățenilor mai multă lumină. Antanta a adoptat și ea schimbarea, în 1917, la fel procedând și România.

Puterile Antantei au adoptat această reglementare un an mai târziu, în 1917. Acest fapt a făcut ca și România să adopte pentru prima dată ora de vară în 1917. După finalizarea războiului, s-a renunțat la practică, dar s-a decis reluarea sa în anul 1932, din rațiuni economice.

