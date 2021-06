Care este, de fapt, averea fiului Clejanilor, adunată până la 23 de ani: „Un milion de euro, 6-7 case și...”

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, la doar câteva zile după ce a prins sub influența drogurilor, Fulgy a vorbit despre speculațiile potrivit căruia ar fi cheltuit sute de mii de euro pe droguri și la cazino.

Concret, fiul Clejanilor susține că banii pe care i-a „spart” la jocuri de noroc sunt câștigați de el, nu i-au fost dați de familia sa. Totodată, Fulgy a mai precizat și faptul că are în plan să devină dezvoltator imobiliar.

„Eu, într-un an aproximativ, am văzut pe statisticile de la Google, Youtube, am aproape un milion de euro de la YouTube. În afară de asta, am 6-7 apartamente, 3-4 terenuri de 5000 de metri pătraţi şi vreau să fiu dezvoltator imobiliar, să merg pe şantier la 7 de dimineaţa. Nu-i problemă, învăţ.

Am pierdut la cazino sute de mii de euro, bani făcuţi de mine. Sunt în viaţă, am putere, şi promit că într-un an sunt milionar fără să fac nimic, doar zic pâs. Eu nu mai cânt nici măcar alături de familia mea, că îmbrăcat de 10.000 nu pot să mă duc la o nuntă şi să-i fac plăcerea unui om care vorbeşte prost”, a mărturisit Fulgy, la Antena Stars.

Ce l-a făcut să se apuce de droguri

Fulgy, fiul Viorcăi și al lui Ioniță de la Clejani, a dezvăluit, în direct la TV, motivul care l-a determinat să se apuce să consume droguri. Se pare că totul a început de la o fată misterioasă.

Declarațiile vin după ce weekendul trecut a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise și dus imediat la INML unde i s-au prelevat probe care vor stabili ce cosumase.

„Am să fiu onest. Până la vârsta de 9 ani eu nu ieşeam afară, pentru că nu mă lăsa tatăl meu, studiam. După aceea am fost cu o fată într-o relație toxică, nu pot să dau nume, pentru că mi-e frică după, dacă merg pe stradă să nu-mi dea cineva cu ceva în cap.