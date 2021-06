Fulgy, reacție șocantă la adresa dansatoarei din emisiunea lui Dan Capatos. Cum a umilit-o, în direct: „Mi se pare că are o atitudine de arfe”

Fulgy nu încetează să șocheze. Prezent aseară în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, fiul Clejanilor a umilit-o pe dansatoarea din platou, spunând despre aceasta, iritat, că nu l-a salutat și că are o atitudine nepotrivită.

Dan Capatos l-a avut invitat pe Fulgy aseară în emisiunea Xtra Night Show, acolo unde fiul Clejanilor a abordat mai multe subiecte.

La un moment dat, Fulgy i-a mărturisit lui Dan Capatos că nu îi este deloc pe plac dansatoarea din platoul Antena Stars, mai ales pentru faptul că el a salutat-o, iar domnișoara nu i-a răspuns cu un salut. În direct, fără rețineri, fiul lui Ioniță și al Vioricăi din Clejani a umilit-o pe tânără.

„Chem acum 500 de fete, că nu prea-mi place de fata asta care dansează acum. Mi se pare că are o atitudine de arfe şi crede-mă, că în viaţă nu trebuie să ai arfe. Poate să fie numărul 1, că eu sunt numărul zero. Să fie sănătoasă, dacă ai o atitudine grandomană, nu o să câştigi, îţi spun din proprie experienţă. Când vezi un om, îi spui bună seara, nu îl tratezi în arfe şi fumezi ţigări, dar probabil te cerţi cu gagică-tu’, că m-ai văzut pe mine. Eu am spus bună seara, dar ea nu m-a salutat” a spus Fulgy, în emisiunea lui Dan Capatos.

Fulgy, dezvăluiri printre lacrimi despre faptul că s-a drogat

În vârstă de 23 de ani, Fulgy a spus cu multă durere în glas și suflet că este conștient că a dezamăgit multă lume, mai ales părinții și sora sa, Margherita de la Clejani. În timpul mărturiilor, el a izbucnit în lacrimi și a subliniat că nu este un exemplu de urmat.

“Sunt cel mai prost exemplu de copil din țara asta. Mi-am dezamăgit familia, mi-am dezamăgit sora, mi-am dezmăgit prietenii, fanii, că am fani din cauza părinților mei, că-i iubesc prea mult și, automat, mă iubesc și pe mine. Vreau să spun că sunt cel mai prost exemplu de pe pământul ăsta. Nu sunt primul și ultimul care greșește.

Nu vă drogați, că vă consumați fericirea. S-ar putea să trăiți cu impresia că sunteți bine și că faceți bine, dar, credeți-mă că vă spun din proprie experiență. Mă uit la mine în trecut și mă uit acum, un om normal la cap, realizat, nu se droghează”, a declarat producătorul muzical pe canalul său de YouTube.