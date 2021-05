Drama din familia Clejanilor. Ce l-ar fi împins pe Fulgy să se drogheze din nou, după ce se vindecase de acest viciu

În familia Clejanilor s-a abătut de curând o dramă fără margini. Iar unii dintre apropiații talentaților artiști bănuiesc că și suferința creată de nefericitul eveniment l-ar fi împins pe Fulgy să se drogheze din nou, după ce se vindecase de acest viciu. În urmă cu câțiva ani, el a fost internat la o clinică de dezintoxicare din Spania, unde a conștientizat pericolul substanțelor interzise și decisese să înceapă o nouă viață fără ele.

Familia Clejanilor, în doliu

Tatăl Vioricăi de la Clejani s-a stins din viață luna trecută, iar plecarea lui de pe această lume i-a afectat pe apropiați. Vestea tristă a fost făcută publică de Fulgy, care a transmis un mesaj emoționant pe social media, însă, fără să ofere detalii despre cauzele care au dus la decesul bunicului său.

“Am un anunț trist de făcut. Tatăl mamei mele a decedat în această seară. Sper să înțelegeți această situație delicată prin care trecem”, a scris Fulgy pe pagina sa de Instagram pe 1 aprilie.

În urma tragediei din familia sa, tânărul artist a decis să își suspende filmările pentru emisiunea sa o vreme. Dan Constantin Fulgeraș Manole, așa cum se numește în buletin fiul Clejanilor, are 23 de ani, iar zilele trecute, el a făcut mărturii uluitoare despre perioada în care a stat la clinica de dezintoxicare de peste hotare.

“(…). Am stat o lună, într-un loc unde plătești 20.000 de euro, numai în piscine, unde am călărit, am făcut yoga, am avut parte numai de consiliere”, a declarat Fulgy în fața jurnaliștilor care l-au așteptat sâmbătă spre duminică noaptea în față la INML, unde a fost dus să i se ia probe biologice, după ce polițiștii l-au prins drogat cu cannabis la volan.

Întrebat de un jurnalist: “Ai studiat acolo și efectul psihedelicelor?”, băiatul lui Ioniță de la Clejani a mărturisit: “Știu tot ce înseamnă droguri, cum să nu? Cum să nu? Pierdeam la cazino sute de mii de euro din cauza la alcool, ca idee. Nu era normal să văd ce se întâmplă cu mine? Voi n-ați face la fel? Ce e așa tabu cu drogurile astea? Că se droghează toată România. Nu stau să spun (…). Mi-am dat seama că România este ultima țară și că trebuie să mă mut chiar și în Spania, mai degrabă, decât să stau în țara asta. (…)”.

Fulgy a recunoscut că s-a drogat

În video publicat pe contul său de YouTube, băiatul celebrului cuplu a mai mărturisit că îi este recunoscător Lui Dumnezeu că l-a salvat de multe ori și că drogurile pe care le-a consumat i-au distrus o bună bucată din viață. Mai mult, el a făcut dezvăluiri șocante, spunând că, din cauza substanțelor interzise, a fost pe punctul să ajungă după gratii, la spitalul de psihiatrie sau să ucidă pe cineva.

“Mulțumesc Lui Dumnezeu că încă sunt în viață, mulțumesc lui Dumnezeu că am două mâini și două picioare, mulțumesc Lui Dumnezeu că nu sunt nebun cu capul, că nu am schizofrenie, că părinții mei încă sunt în viață la cât de rău și ce s-a întâmplat fără voia mea, fără voia noastră, la cât de rău e pe pământul ăsta. Nu sunteți în măsură să vorbiți de un om care consumă substanțe interzise. Am vrut să nu mor. Mi-am dorit să nu mor. Ajunsesem într-un punct când ori ajungeam la pușcărie, ori la spitalul de nebuni, ori omoram pe cineva, pentru că asta judeca creierul meu la cât l-am nenorocit cu droguri”, a spus Fulgy. Puteți vedea toate dezvăluirile făcute imediat ce veți da play la filmarea de mai jos.

