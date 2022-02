Care este, de fapt, numele real al lui Blaze de la Survivor România. Nimeni nu îl strigă așa

Povestea de viață a ”Războinicului” de la ”Survivor România” este cu totul specială. Blaze este născut în Nigeria și provine dintr-o familie numeroasă, însă puțini știu care este, de fapt, numele său real și cum a devenit cunoscut în fața camerelor de filmat.

Blaze, pe numele său real Godspower Morris Okpata, este născut în Nigeria, în orașul Portharcourt. Nu a avut un trai ușor, însă în 2015 a decis să se mute în România pentru a începe o nouă viață.

El a ajuns în România cu o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța, fiind dornic să învețe. Mai apoi, acesta s-a mutat în Capitală, pentru a urma și masterul:

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor. Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a povestit GP Blaze de la „Survivor România” 2022, în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA!

Blaze de la ”Survivor România”, viral pe TikTok

Pasionat de social media și actorie, Blaze a încercat să îmbine utilul cu plăcutul și în scurt timp a devenit viral pe TikTok. Cunoscut în rândul internauților pentru conținutul haios de pe rețelele de socializare, Blazea a reușit să devină faimos și pe micile ecrane în urma participării la ”Mireasă”, acolo unde și-a găsit și jumătatea, pe Izabela:

„Am început cu TikTok unde am fost viral, foarte viral știu asta.”, a mai spus Blaze.

