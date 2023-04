Care este, de fapt, pluralul cuvântului „pască”? Dilema deliciului de Paşte

În perioada Sărbătorilor Pascale, atunci când cumpărăm diferite produse tradiționale, ne confruntăm, uneori, de o problemă a limbajului. Astfel, mulți dintre noi nu știm cum să cerem mai multe bucăți de pască, asta pentru că acest termen nu are formă de plural. Iată, însă, cum trebuie să ne adresăm, în acest caz.

Una dintre cele mai mari curiozități este legată de pluralul cuvântului „pască”. Cu siguranță, cel puțin o dată, fiecare dintre noi s-a aflat în situația în care nu am știut cum să cerem corect, atunci când voiam mai multe bucăți de pască.

Potrivit dicționarelor, pasca este mai întâi cozonacul tradiţional făcut din aluat dospit umplut cu brânză de vaci, stafide și smântână, care se mănâncă, de obicei, de Paște de către creştinii ortodocşi. În plus, pasca poate fi și o anafură pe care preotul o împarte credincioşilor în ziua de Paște, cunoscută și sub numele de paşti. Termenul are origine latină, conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române.

Cum se cumpără corect pască, la plural

În Dicţionarul Ortografic, adică DOOM, nu se regăsește forma de plural pentru acest termen. Prin urmare, în situația în care dorim să cumpărăm mai multe bucăți de pască, putem utiliza alte formule. De exemplu, putem spune simplu: „Bună ziua, aveți pască? Da, dați-mi două bucăți, vă rog”. Sau putem cumpăra o pască și ne putem întoarce pentru a cumpăra încă una.

O altă opțiune ar fi să folosim diminutivul și să spunem păscuțe. Această formă poate fi utilizată atunci când dorim să ne referim la mai multe bucăți de pască, iar termenul este încă înțeles de către majoritatea oamenilor.

