Care este, de fapt, relația dintre Carmen de la Sălciua și Jador. Artista a dat cărțile pe față. „Am purtat de foarte multe ori discuții”

Fanii nu se opresc din speculat și își doresc să vadă înfiripându-se o relație între Carmen de la Sălciua și Jador. Cei doi sunt două peroane singure, iar de când au colaborat în plan muzical toată lumea așteaptă să vadă dacă poate să fie ceva mai mult între ei. Carmen de la Sălciua a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu artistul.

Se pare că, artista și-a dezamăgit fanii. Aceasta a mărturisit că are tot respectul pentru Jador, că este un băiat bun, iar ei au o frumoasă relație de prietenie și nimic mai mult. Așa că toate visurile celor care sperau la o poveste de dragoste au fost spulberate. (CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, ADEVĂRUL GOL-GOLUȚ: IUBIRE, REGRETE ȘI LOVITURI PRIMITE DE LA VIAȚĂ! + CE NU VREA SĂ AUDĂ NICIODATĂ DE LA UN BĂRBAT)

„Am purtat de foarte multe ori discuții cu Jador. Știu că-și dorește o fată simplă pentru rolul de mamă, de nevastă. E un băiat bun, dar probabil are iubită și sunt convinsă că iubește pe cineva în momentul ăsta. Suntem doi buni prieteni, am colaborat foarte frumos și ne-am înțeles foarte bine”, a declarat Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua îl susține pe Jador

Carmen de la Sălciua dovedește că este o prietenă adevărată. Bruneta a mărturisit că urmărește fiecare ediției a emisiunii „Survivor România” și își dorește ca Jador să se întoarcă acasă cu premiul cel mare. Mai mult, pe lângă faptul că îl susține, îl așteaptă atunci când competiția se va termina să iasă la o cafea și să își povestească tot ce s-a întâmplat cu ei în această perioadă. (VEZI ȘI: TOT MAI MULTE CONFLICTE LA SURVIVOR ROMÂNIA! TENSIUNI ÎNTRE JADOR ȘI CULIȚĂ STERP. „NIMENI NU E ȘEF AICI”)

„Sper să vină cu trofeul să demonstreze că este, cu adevărat, și un bărbat puternic. Da, probabil că ne vom vedea după Survivor, mă uit la fiecare ediție, îi țin pumnii… Și când se va întoarce poate vom merge și la o cafea, să stăm de vorbă și despre alte subiecte în afara colaborărilor.

El este un băiat extraordinar, este un tip interesant, are suflet de artist și, sper deosebire de mine, este suficient de curajos să arate tuturor cum este el în viața reală. El nu se ascunde niciodată, nu are inhibiții, este așa cum, probabil, își dorește fiecare să fie, dar se teme de camerele de luat vederi. E adevărat, când vine vorba de relații, din ce am înțeles, nu este la fel de dezinhibat, uneori se teme să arate ce simte, dar asta este probabil din cauza experiențelor pe care le-a avut”, a mai spus Carmen de la Sălciua.