Care este diferența dintre salariile din România și cele din SUA? O româncă a făcut dezvăluiri: “Nu se pune problema”

O româncă a decis să lase în urmă țara noastră și a plecat să trăiască visul american. Femeia s-a mutat de ani buni în Statele Unite ale Americii, iar de curând a făcut o serie de mărturisit despre modul în care își trăiește viața peste Ocean. Mai mult decât atât, aceasta a vorbit și despre diferența dintre salariile oferite în cele două țări.

Mulți români aleg să plece peste hotare în speranța că vor găsi un loc de muncă bine plătit și își vor construi o viață mai bună. În timp ce unii se întorc acasă după ce strâng banii de care au nevoie, alții preferă să se stabilească în străinătate. Acesta este și cazul unei românce care și-a găsit fericirea în America.

O româncă, stabilită în SUA, a povestit despre viața pe care o duce acolo. Femeia a avut noroc să obțină o bursă, după care a aplicat pentru viză. În cele din urmă, a reușit să ajungă peste Ocean, iar acum susține că visul american nu este doar un mit.

„Am plecat în America pentru că am avut un noroc enorm, am făcut rost de o bursă și în același timp am avut un prieten care mi-a pus de loteria vizelor și mi-au ieșit ambele și am plecat. Este foarte real visul american și l-aș începe încă o dată din nou și din nou.”, a spus românca pe TikTok.