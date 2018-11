Care este dorința Catincăi Roman, după ce a slăbit 7 kilograme: ”Vreau să…”

Catinca Roman s-a ținut de antrenamente și a slăbit 7 kilograme, iar acum vedeta a mărturisit care este dorința ei arzătoare.

Catinca Roman s-a pus serios pe treabă și a ajuns să topească 7 kilograme! Vedeta nu chiulește de la nicio oră de antrenamente și are planuri mărețe! Catinca Roman vrea să participe în primăvară la un maraton, mai ales că acum se simte extrem de bine în pielea ei. (VEZI ȘI: CATINCA ROMAN, DECIZIE REDICALĂ ÎN PRIVINȚA IUBITULUI EI! PUȚINE FEMEI ACCEPTĂ AȘA CEVA: „L-AȘ LĂSA!”)

„Am slăbit 7 kilograme, se așează altfel hainele pe mine. Aș vrea să particip la un maraton. Nu m-am îndrăgostit, dar am ajuns la un nivel interior și psihic la care mă simt foarte bine și îmi doresc să mă perfecționez. Toată lumea vine la sală cu nervi, am venit o dată așa montată și am alergat 40 de minute la bandă. Vreau să ajung la o anumită formă, nu la anumite kilograme.”, a spus Catinca Roman, într-o emisiune tv. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!)

De ce nu s-a măritat Catinca Roman

Catinca Roman are o fată, Calina, cu dansatorul Petre Dumitrescu, cunoscut prin numele de scena „Bebe”, fost component al trupei de stripperi a lui Cornel Pasat. Cei doi s-au despărţit când Calina avea numai 8 luni, aceasta rămânând în grija Catincăi. De atunci, designerul a mai trăit povești de dragoste însă… nu a ajuns niciodată în fața altarului. (CITEȘTE ȘI: CATINCA ROMAN A RUPT TĂCEREA. CUM LE RĂSPUNDE CELOR CARE SUSȚIN CĂ FIICA SA, CALINA, AR SUFERI DE ANOREXIE)

„Am o prietenă care mă stresează să mă căsătoresc. N-am fost neapărat împotriva căsătoriei, dar cred că nici n-am întâlnit persoana. Am profesia de a fi părinte. Cred că nu toată lumea e făcută pentru asta. Ideal ar fi să te căsătorești cu cel mai bun prieten. În primul rând, familia mea a fost foarte deschisă. Nu au pus presiune pe noi când venea vorba despre viața privată. La vremea respectivă, faptul că am făcut un copil necăsătorită a fost privit într-un mod dubios. Am avut comentarii și din partea celor apropiați. Acum e altceva, e cool să fii părinte singur. Am fost cerută în căsătorie, dar nici nu mi-a trecut prin cap”, a mărturisit Catinca Roman la Răi Da’ Buni. (Studio de videochat Bucuresti ofera salariu garantat!)