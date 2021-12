Care este melodia preferată a lui Gigi Becali? Asta ascultă zi de zi

Gigi Becali a mărturisit în acest an care este piesa lui preferată. De asemenea, Adrian Enache a mărturisit într-un podcast de o altă melodie preferată a latifundiarului.

De aproximativ doi ani, de când a început pandemia, Gigi Becali nu s-a mai distrat la petreceri ca în alți ani. Milionarul s-a bucurat mai mult de timpul petrecut în familie, fiind mult mai religios și axat pe biserică.

În toamnă, a fost naș de cununie pentru Maria, sora antrenorului Edi Iordănescu. Dar a refuzat să meargă și la petrecerea ce a urmat, semn că petrecerile de altădată la care latifundiarul participa sunt de complete amintire.

„M-a rugat Maria a lui Iordănescu să o cunun. I-am zis că eu o cunun, dar doar la Biserică și acasă. Atât! Eu nu merg la petreceri, nu merg la nunți. Nu e că nu vreau, dar eu nu mai ascult muzică. Nu pot! Se întâmplă în sufletul și trupul omului și nu pot să suport muzica”, a spus Gigi Becali pentru Pro X, în luna septembrie.

Cu toate acestea, Becali a avut piese preferate pe care le asculta zilnic. Adrian Enache a mărturisit în cadrul emisiunii de pe youtube, „Laivu’ lu’ Enache” că melodia grecească Den Pao Pouthena, interpretată de Vasilis Karras este preferata milionarului.

„La mine sărbătoare nu înseamnă că mergem bem vin, mâncăm, ne distrăm, facem păcate. Nu tată! Pentru mine, sărbătoare înseamnă și mai strict, și mai credincios și mai mult la biserica și mai multe rugăciuni”, declara Gigi Becali, la Antena 3, la începutul acestui an.

Ascultă doar muzică bisericească acum

Mai mult, într-o emisiune de la România TV, după Paști, Gigi Becali a mărturisit că are un cântec religios preferat. Unul pe care l-a descoperit chiar de Sărbătorile Pascale din acest an.

„Spre ruşinea mea, merg zi de zi la biserică, dar nu ştiam de Catavasiile Floriilor, o melodie. Și am ascultat-o la o mânăstire şi am spus: „măi, băieţi, faceţi-mi şi mie melodia aia”, am zis eu. Și ei zic: „a, Catavasiile Floriilor”, canonul. Habar n-aveam, spre ruşinea mea. Mi-au dat-o, că este pe YouTube, dar acum le-am dat să mi-o înregistreze toată, că pe internet e doar 10 minute. Și când am ascultat Catavasiile în maşină pe un stick, de atunci vreo trei zile sunt în lacrimi şi ascult numai Catavasiile.

E, după mine, cea mai frumoasă melodie. Depinde inima cum simte, inima mea aşa simte. Eu, când ascult Catavasiile, cea mai frumoasă, cea mai mare melodie de când e lumea, din toate timpurile. Şi plâng continuu… Atunci când ascultam Catavasiile nu mai conta viaţa mea”, a povestit Gigi Becali la postul tv citat.