Care este motivul pentru care Carmen Șerban nici nu vrea să audă de căsătorie: ”A dat cu mine de pământ”

Carmen Șerban se poate considera o femeie împlinită din punct de vedere profesional, însă, pe plan personal, artista a avut de trecut peste mai multe cumpene. Care este, de fapt, motivul pentru care nu dorește să se căsătorească, chiar dacă este adepta relațiilor serioase și de durată.

În anul 2022, Carmen Șerban a trecut printr-o despărțire dureroasă, după 6 ani de relație cu iubitul ei. A fost o perioadă dificilă peste care nu credea că o să treacă ușor, însă, cu timpul, a învățat că nimeni și nimic nu o poate împlini mai mult ca iubirea de sine.

Carmen Șerban: ”M-a luat destinul și a dat cu mine de pământ”

A învățat să se aprecieze mai mult, să pună preț pe propriile nevoi și să nu se desconsidere în fața nimănui. Astfel, trecând peste destrămarea relației, artista a ajuns în punctul în care nu vede căsătoria ca pe o necesitate și nu crede că un act poate să consolideze o relație. În cadrul unui interviu, Carmen Șerban mărturisește că își dorește o relație stabilă, crede în acest fel de legătură, însă nici nu vrea să audă de o posibilă căsătorie.

”Eu cred în relațiile stabile, îmi doresc, ca toți, o relație stabilă. Fericirea mi-o creez eu. Dacă eu mă simt bine cu mine, atrag oameni de factura mea. Dacă mă mărit din frustrare, să fiu si eu măritată, să satisfac presiunea societății, clar nu o să fiu fericită. Eu nu fac ce spune lumea. Am ajuns să clachez, la un moment dat. De asta m-am dus mai jos până în 2011, când m-a luat destinul și a dat cu mine de pământ”, a declarat Carmen Șerban, la Antena Stars.

Carmen Șerban a avut parte de o viață nu tocmai lină. Evenimentele neplăcute nu au lipsit, însă credința în Divinitate a fost singura modalitate prin care a reușit să zărească ”luminița de la capătul tunelului”. În anul 2012, cântăreața a fost diagnosticată cu cancer la sân, aceea fiind drama care a făcut-o să reflecteze asupra vieții ei și să-și îndrepte atenția către Dumnezeu, sfat primit chiar din partea medicilor care i-au descoperit tumoarea de la sân.

”Mi-a dat rezultatul și mi-a arătat că am o tumoare de 4 milimetri, 5 puncte negre și m-a rugat să merg să mă investighez și la o clinică specializată doar în așa ceva, ceea ce am și făcut. Când am venit după-amiază după rezultat, au ieșit trei medici străini să-mi dea rezultatul și au zis că voiau să mă vadă. Au zis că rezultatul de la medicul inițial este corect și i-am întrebat și pe ei ce să fac.

Mi-a pus unul mâna pe umăr și mi-a zis să merg la biserică. M-am uitat și la ceilalți doi și au dat din cap, ziceai că sunt pe o scenă de teatru. Nu am plecat imediat pe calea bisericii, nu prea credeam la momentul ăla. Nu înțelegeam, mi se părea bizar un astfel de sfat de la niște medici, dar cred că Dumnezeu i-a trimis pe cei mai buni. Într-un an jumătate mi-am adus tumoarea la zero, fără niciun fel de tratament medical”, a spus Carmen Șerban în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV.

