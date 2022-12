Carmen Șerban, gata să își găsească sufletul pereche! Artista a trecut recent printr-o despărțire, dar privește cu încredere spre viitor

Carmen Șerban este, din nou, o femeie singură. După o relație de șase ani, artista și partenerul ei și-au spus adio. Cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate, iar despărțirea a avut loc în termeni amiabili. Acum, cântăreața este gata de o nouă relație și speră că își va găsi sufletul pereche.

De-a lungul timpului, Carmen Șerban a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor. Însă, acum a dat din casă și a dezvăluit că este, din nou, o femeie singură. Se pare că relația în care era implicată de mai bine de șase ani a ajuns la final. Cei doi deveniseră toxici unul pentru altul, așa că au căzut de comun acord că este mai bine să meargă pe drumuri separate.

„În momentul acesta sunt singură, după ce am încheiat o relație de aproape 6 ani. Nu a mai mers și am decis împreună să luăm o mică pauză, deși știm amândoi că s-a terminat definitiv. Deveniserăm toxici unul pentru celălalt și am decis, tot împreună, că o să rămânem prieteni.”, a declarat Carmen Șerban, potrivit fanatik.ro.

Carmen Șerban, gata de o nouă relație

Deși despărțirea de fostul partener este recentă, Carmen Șerban privește încrezătoare spre viitor și este pregătită pentru o nouă relație. Artista nu intenționează să stea prea mult timp singură și își dorește să își întâlnească sufletul pereche.

„Nu am spus niciodată că nu mă implic pe lungă durată. Am spus că nu cred în instituția căsătoriei, la modul că ar putea fi onorată și respectată exact așa cum se presupune că ar trebui să fie: fără infidelități, fără interese meschine, etc.(…)

Odată cu înaintarea în vârstă prioritățile se mai schimbă, iar acum pot să spun că îmi doresc să-l întâlnesc pe acel suflet pereche, dacă există într-adevăr așa ceva! Singurătatea îți chinuie sufletul, deci nu este pentru mine.”, a mai spus Carmen Șerban.

