Care este motivul pentru care Simona Halep a renunţat la Darren Cahill? S-a întâmplat la doar câteva zile după căsătoria cu Toni Iuruc

Simona Halep și Darren Cahill au încheiat o colaborare ce a durat șase ani. Ex-liderul WTA a făcut anunțul pe Facebok. Din câte se pare, sportiva noastră vrea să se dedice și mai mult vieții de familie.

La doar câteva zile după ce s-a căsătorit cu Toni Iuruc, Simona Halep a anunțat că nu va mai colabora cu Darren Cahill, cel care i-a fost alături în ultimii ani.

“După șase ani minunați în care am lucrat împreună, eu și Darren am decis să încheiem colaborarea. Îți mulțumescu D pentru tot, pentru că m-ai făcut cea mai bună jucătoare de tenis și o persoană și mai bună”, este mesajul emoționant scris de Simona Halep, în dreptul unei fotografii în care apare îmbrățișată alături de Darren Cahill.

Decizia Simonei Halep vine la doar o săptămână de când s-a căsătorit cu Toni Iuruc. Nu este exclus ca ex-liderul WTA să participe din ce în ce mai rar la turnee și să rămână cât mai mult în România, alături de familie.

Simona Halep se gândește să devină mamă?! „O să depășească orice senzație”

De altfel, recent, Simona Halep recunoștea că are în plan să-și întemeieze o familie și că marea ei dorință este să aibă un copil.

“Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele.

Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, mărturisea Simona Halep în luna ianuarie.