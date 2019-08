Care este numele adevărat al Simonei Gherghe din buletin. Fosta vedetă de la Antena 1 a recunoscut totul

Puțină lume știe că Simona Gherghe are un alt nume în buletin! Schimbarea a survenit atunci când fosta vedetă de la ”Acces direct” s-a măritat.

”Înainte de a se naște Ana, împreună cu Răzvan, am luat decizia să ne căsătorim. Așa ni s-a părut corect! Am făcut acest pas, discret, în stilul nostru, fără un tam-tam în media, fiindcă eu nu sunt adepta organizării unei nunți mari. A fost o petrecere în familie, cu prietenii și părinții, și totul s-a derulat perfect. Din acea zi, în acte, numele meu este Săndulescu Simona”, a spus Gherghe la WOWbiz.ro!

Simona Gherghe, problem după naștere

Simona Gherghe a născut pentru a doua oară, la începutul lunii mai, iar odată cu bucuria imensă oferită de acest frumos eveniment, s-au adunat și multe griji, pentru că fetița ei cea mare nu părea să înțeleagă deloc situația.

„Cât de mult s-a schimbat viaţa noastră în ultimii doi ani. Am făcut doi copii în doi ani. Enorm de mult. Înainte îmi pregăteam vacanţele cu câteva luni, era plăcerea mea, în pauzele de publicitate ca să mă relaxez luam telefonul şi îmi imaginam tot felul de trasee. Suntem într-o altă etapă a vieţii noastre. Eu le-am spus oamenilor că vreau să fiu sinceră. Mi s-a părut foarte greu în prima lună, credeam că o să mă copleşească tot ce mi s-a întâmplat. Prima lună de Vlad. E bine acum, suntem foarte bine. Noi am pregătit-o foarte bine pe Ana, ştia că vine bebe. Pupa burtica dimineaţa, seara la culcare. În momentul în care a venit bebe acasă, Ana a avut un şoc. Eu nu ştiu ce-şi imagina ea. A venit o chestie mică aşa care stă agăţată de mama nonstop, de mama ei şi dintr-o dată copilul s-a schimbat total. A început să plângă mai mult, să fie mai supărată pe mine. Pe mine chestiile astea m-au devastat în prima lună. O vedeam că suferă în halul ăla şi nu puteam să o ajut. Îi spunem acum că peste un an o să iasă amândoi în curte şi o să se joace. Îl pupă toată ziua acum. Dar îl şi pocneşte. Încă mai are momente când e supărată pe mine. Suntem pe drumul cel bun, e mai bine ca acum o lună. Răzvan încearcă să mă echilibreze pe mine”, a spus Simona Gherghe la „Răi da buni”, potrivit Spynews.