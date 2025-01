Care este numele complet al Oanei Roman. Prenumele pe care nu știai că îl are

Oana Roman, fiica fostului politician Petre Roman, a scos de la ”naftalină” una dintre cele mai prețioase diplome de studii superioare pe care le are și de care este extrem de mândră. Cu această ocazie, o parte din comunitatea sa de pe social media a aflat care este, de fapt, numele său adevărat din buletin. Utilizatorii au crezut că nu văd bine.

De-a lungul timpului Oana Roman a avut parte de numeroase critici în legătură cu statutul său profesional și personal. Nu de puține ori a declarat public faptul că a absolvit un master în Relații Publice la Universitatea din Sorbona, perioadă despre care povestea – în urmă cu ceva timp – că a fost extrem de grea, deoarece se afla singură într-o țară străină, fără internet, telefon mobil sau alte mijloace de comunicare prin care putea lua legătura cu cei dragi. Pentru a pune capăt speculațiilor, fiica lui Petre Roman a ieșit public și a vorbit despre acea perioadă din viața sa.

“Eu am făcut o școală de înalte studii, care face parte din Sorbona, dar este o școală cu sistem diferit, ceea ce înseamnă examen de admitere cu o rată de admisibilitate sub 4%, adică puține locuri, mulți candidați, competiție foarte mare.

Am fost singurul student străin din această facultate. A fost extrem de greu. Nu am făcut nimic altceva decât să mă duc la școală și să învăț. Nu m-am distrat, nu am ieșit, nu am avut gașcă. Eram singură într-o țară străină. Nu aveam telefon mobil, nu aveam rețele sociale, nu aveam absolut nimic”, a povestit Oana Roman în mediul online – în urmă cu ceva timp.