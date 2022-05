Cu toții am observat calitatea vieții pe care o are Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În ciuda unor probleme de sănătate inerente, ajunsă la 96 de ani, Majestatea Sa are o condiție fizică de invidiat, chiar dacă nu ține o dietă strictă. Are însă un program bine stabilit, pe care îl respectă cu sfințenie. Care este meniul Reginei Elisabeta a II-a?

Ei bine, alimentația este foarte echilibrată, compusă din trei mese pe zi, pregătite de bucătarii Casei Regale. La micul dejun, Majestatea Sa ar mânca cereale sau lactate ușoare, după o baie relaxantă.

În ceea ce privește prânzul, mâncărurile sunt foarte simple, iar porțiile sunt destul de mici. Printre preferatele Reginei s-ar fi numărat peștele și puiul la grătar, dar și salatele.

Important este și faptul că Regina Elisabeta a II-a nu ezită să ia tradiționalul ceai englezesc de la ora 5. În plus, ar ține cont și ca gustările să fie bogate în vitamine. Fostul bucătar regal Darren McGrady a dezvăluit că suverana pune accent pe alegerea fructelor sezoniere, evitând alimentele modificate genetic.

O viață lungă, fără probleme majore de sănătate

Longevitatea ar veni și din familie. Mama suveranei, care s-a stins în 2002, a depășit, de exemplu, pragul vârstei de 101 ani. Deși, în general, sănătoasă pe tot parcursul vieții sale, în 2003, Regina Elisabeta a II-a a suferit o intervenție chirurgicală la ambii genunchi.

În octombrie 2006, a ratat deschiderea noului stadion Emirates din cauza unui mușchi tensionat al spatelui, care o tulburase încă din vară.

Nici măcar cele patru nașteri nu au afectat fizicul Reginei Elisabeta a II-a, talia sa revenind rapid la forma inițială. Potrivit unor surse, Regina Elisabeta a II-a se ferește de tot ce înseamnă tratamente naturiste, dar și medicamente, în general.