Care este starea de sănătate a lui Cătălin Măruță, în urma operației de azi. Ce a făcut vedeta Pro Tv, pe durata întregii intervenții

Cătălin Măruță a fost supus astăzi operației de ligamente încrucișate, la genunchi. Vedeta de la Pro Tv și-a ținut fanii la curent cu modul în care intervenția a decurs. Mai mult decât atât, prezentatorul a fost treaz în timpul operației. Întrucât medicii nu i-au făcut anestezie totală, acesta a reușit să vadă cum decurge întreaga operație.

Soția sa nu a lipsit nicio secundă de lângă el. Andra Măruță i-a fost aproape și l-a așteptat să iasă din sala de operație. Fanilor de pe Instagram le-a povestit că se simte bine și nu există nicio problemă.

Cătălin Măruță, prima declarație după operația la genunchi

Prezentatorul de televiziune are o comunitate mare de fani pe Instagram. El îi ține la curent cu fiecare eveniment din viață, iar astăzi a avut grijă să îi liniștească pe cei care stăteau îngrijorați cu privire la modul în care decurge operația.

Vedeta a povestit că, pe parcursul întregii intervenții, a stat de vorbă cu doctorul și a reușit să vadă tot procesul operației.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția.

Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…) Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță fanilor de pe Instagram.

La rândul ei, Andra Măruță i-a ținut și ea la curent pe urmăritori, despre starea de sănătate a soțului ei.

„E totul în regulă, se simte bine. I-a scăzut puțin vocea de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci (…) A ajuns în salon, e bine”, a povestit Andra, pe Instagram.