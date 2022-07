Care este starea de sănătate a lui Cosmin Seleşi, după ce a anunțat că s-a infectat cu COVID-19: ”A fost tare greu”

Cosmin Seleși a reuşit să îşi îngrijoreze fanii, după ce a anunţat că este infectat cu virusul SARS-CoV-2. Recent, fostul prezentator TV a transmis pe reţelele de socilaizare cum se simte, dar şi cum reuşeşte să facă faţă situaţiei în care se află. Iată care este starea sa de sănătate în prezent.

În cursul zilei de ieri Cosmin Seleși a anunțat, pe pagina sa de Instagram faptul că este infectat cu COVID-19. De atunci, artistul nu le-a mai comunicat nimic admiratorilor săi, iar aceştia au început să îşi pună semne de întrebare. Astfel, fostul prezentator s-a văzut nevoit să le explice de ce nu a mai fost activ în mediul online.

Se pare că, situaţia în care se află nu este deloc uşoară, iar simptomele cu care se confruntă i-au dat mari bătăi de cap. Seara trecută, Cosmin Seleşi s-a simţit destul de rău, ba chiar le-a explicat celor care îl urmăresc faptul că face faţă cu greu acestor momente.

Cu toate acestea, după ce a luat pastile, frisoanele şi stările de ameţeală au dispărut, iar în prezent starea lui de sănătate este mai bună.

„Azi noapte a fost tare greu, frisoane, ardeau ochii, amețeli, oribil! Am reușit să mă liniștesc cu Nurofen răceală și gripă. Acum sunt mai bine puțin”, a scris prezentatorul TV pe pagina sa de Instagram.

Cu ce se ocupă Cosmin Seleşi, după ce a renunţat la televiziune

Cosmin Seleși, ajuns la 44 de ani, a renunțat, de câteva luni, la cariera în televiziune. Fosta vedetă Antena 1 a investit într-un proiect personal de care este foarte mândru.

Cosmin Seleși și-a înființat propriul band cu care cântă la diverse petreceri private, dar și la nunți și la botezuri.

„Suntem 11 în total, cu mine în formație completă. Nu a fost ușor să-mi găsesc partenerii, din diverse motive și pretenții, de ambele părți. Mă bucur însă că am reușit să-mi duc la capăt acest proiect, la care lucrez de nouă sau zece ani. Am mizat aproape totul pe muzica românească a anilor `80, `90 și 2000. Am crezut că muzica asta poate spune și tinerei generații și am reușit să câștig pariul cu mine însumi. Pe alocuri am și reorchestrate unele piese, cu ajutorul celor din Cosmin Seleși Orchestra, dar în mare e vorba despre zeci de piese clasice care îmi sunt la fel de dragi ca atunci când le-am auzit prima dată”, afirmă Seleși pentru playtech.ro.