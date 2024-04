Care este ultima dorință a lui Céline Dion. Artista se luptă cu o boală rară, dar nu i-a murit speranța

Cu o carieră și o prezență scenică impresionantă, Céline Dion a devenit un simbol al muzicii de calitate. Însă, în spatele scenei, artista se confruntă acum cu una dintre cele mai mari provocări ale vieții sale, după ce a primit un diagnostic crunt. Acum, la 56 de ani, artista mai are un vis de atins.

În urmă cu câțiva ani, Céline Dion a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o tulburare neurologică rară care afectează mobilitatea și flexibilitatea corpului. Această veste a venit ca un șoc atât pentru ea, cât și pentru fanii săi din întreaga lume. În ciuda dificultăților, Céline a ales să se confrunte cu boala cu demnitate și curaj, angajându-se într-un regim strict de terapie și exerciții fizice:

,,Pe de altă parte, nu vreau doar să aștept. Este greu, muncesc foarte mult și mâine va fi și mai greu. Mâine este o altă zi. Dar există un lucru care nu se va opri niciodată, și acela este voința. Este pasiunea. Este visul. Este determinarea. Nu am învins boala, pentru că este încă în mine și va fi mereu. Sper că vom găsi un miracol, o modalitate de a o vindeca cu ajutorul cercetării științifice, dar deocamdată trebuie să învăț să trăiesc cu ea. Lucrez la degetele de la picioare, la genunchi, la voce. După cum văd eu lucrurile, am două opțiuni. Fie mă antrenez ca un atlet și muncesc foarte mult, fie mă deconectez și s-a terminat, stau acasă, îmi ascult cântecele, stau în fața oglinzii și îmi cânt. Am ales să lucrez cu tot corpul și sufletul, din cap până în picioare, cu o echipă medicală. Vreau să fiu cea mai bună persoană care o pot fi.”, a spus artista.

Ce vis neîndeplinit are Céline Dion. Speră să i se materializeze într-o zi

Chiar dacă se luptă cu o boală extrem de rară și de gravă, care o împiedică să facă ceea ce iubește mai mult, să cânte și să călătorească, artista nu se dă bătută. Astfel, la vârsta de 56 de ani, Céline Dion nu și-a pierdut speranța și visurile. Una dintre cele mai arzătoare dorințe ale sale este să revadă Turnul Eiffel, simbolul Parisului și al Franței, o țară care i-a oferit multe momente memorabile în cariera sa:

,,Scopul meu este să văd din nou Turnul Eiffel!„, a declarat artista.

Vedeta va lansa nn nou documentar, „I Am: Celine Dion”, în care celebra cântăreaţă pop canadiană doreşte să sensibilizeze publicul asupra bolii care o împiedică să mai susţină turnee, va fi disponibil în curând pe serviciul de streaming Prime Video în peste 240 de ţări, au anunţat reprezentanţii grupului Amazon.

FOTO: Shutterstock