Care sunt cele mai murdare lucruri din casă. Nici nu te-ai fi gândit ce obiecte ascund milioane de bacterii

Majoritatea oamenilor consideră că baia e locul cu cele mai multe bacterii din casă, în special capacul de la toaletă. Însă, adevărul poate fi șocant!

Mai mult decât atât, unele dintre cele mai murdare suprafețe sunt cele care sunt acoperite de bacterii, invizibile ochiului uman. Experții recomandă ca aceste suprafețe să fie dezinfectate mult mai des decât crede majoritatea.

„Un mediu foarte curat în locuință e esențial pentru sănătatea membrilor familiei în timpul sezoanelor de gripă sau răceală, inclusiv în această pandemie. Curățenia te poate ajuta și să nu mai fi la fel de stresat și să îți îmbunătățească sănătatea psihică în această perioadă” a declarat Mary Gagliardi, expert din cadrul Clorox, scrie The Healthy.

Împreună cu mai mulți experți din cadrul Center for Disease Control and Prevention (CDC), Gagliardi amintește importanța spălării mâinilor cu apă și săpun. Dar igiena personală nu este singurul lucru la care ar trebui să avem grijă. Acesta punctează că trebuie să fim atenți și la anumite suprafețe și obiecte ce ar putea fi mai murdare decât am crede.

Cele mai murdare lucruri din casă