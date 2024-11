Cariera de care Romică Țociu a fugit, la propriu! Acum putea să aibă o pensie babană, dar a preferat să fie artist

Romică Țociu se află în lumina reflectoarelor de ani de zile și este unul dintre artiștii apreciați din România. Însă, puțin sunt cei care știu că acesta ar fi trebuit să aibă o altă carieră și să încaseze acum o pensie babană. Însă, vedeta a preferat să își urmeze propriul drum în viață și nu regretă decizia pe care a luat-o.

Părinții lui Romică Țociu, în special mama sa, voiau să îl vadă în uniforma de ofițer, așa că au făcut tot ce le-a stat în putință pentru asta și chiar au scos bani grei din buzunare. Însă, fiul lor a avut alte planuri și a fugit de la Școala de ofițeri. Acum putea să aibă o pensie babană, dar a preferat să fie artist.

Așa cum spuneam, Romică Țociu trebuia să fie ofițer de armată sau cel puțin la asta visa mama lui. Aceasta și-a dorit ca fiul său să aibă o meserie respectată, însă viitorul îl aștepta cu altceva. Deși a mers la Școala de ofițeri, Romică Țociu nu a rezistat prea mult acolo și după doar trei luni a fugit.

Iar pentru rebeliunea lui, părinții au trebuit să scoată bani frumoși din buzunare. Bineînțeles, că această decizie nu a fost pe placul părinților, care au reacționat pe măsură, însă Romică Țociu nu avea nici un gând de a ajunge ofițer, așa că și-a luat viața în propriile mâini.

„Armata am făcut-o până la urmă, am dat la Școala de ofițeri, pentru că mama și-a dorit lucrul ăsta, pentru că fiind brunet zicea că-mi stă bine cu aia roșie. de infanterie și cu șapcă. (…) Tot infanterie am făcut, parcă tata nu s-a băgat în chestia asta, doar m-a bătut după ce am fugit. Cu toate că el n-avea niciun drept să mă bată, pentru că mama ar fi trebuit să mă bată.

Mama a plâns că am făcut-o de râs pe scara blocului, că am fugit. Toată lumea știa că sunt la Școala de ofițeri și că i-am stricat visul. Am stat trei luni, problema e că dacă fugeam înainte de a depune jurământul, nu mai plăteam tot anul școlar, pentru că a plătit mama vreo 12000 de lei, a plătit tata vreo 5-6 salarii a plătit, pentru că știi de ce? Depusesem jurământul și trebuiau plătite toate hainele. Eu înainte trebuia să fug, nu după ce am depus jurământul. După ce am depus jurământul, am plătit tot anul ăla, i s-a decontat lui tata. Dar nu-mi pare rău”, a povestit Romică Țociu, în cadrul podcast-ului realizat de Teo Trandafir.