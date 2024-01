Aluzia obraznică a lui Romică Țociu despre Livia, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a stârnit hohote de râs: „Prietenul la nevastă...”

Recent, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au fost invitați în cadrul podcast-ului realizat de Romică Țociu și fiul său. Cei patru au abordat mai multe teme, iar printre altele au vorbit și despre proaspătul divorț prin care comediantul a trecut. Romică Țociu nu a ratat ocazia și a făcut o aluzie obraznică la situația în care Cătălin Borda se află. Replica acestuia, deși una usturătoare, a stârnit hohote de răs. Mai mult, Cătălin Bordea spune că o să și-o tatueze.

După 11 ani în care au fost unul lângă altul, în vara anului trecut Livia și Cătălin Bordea și-au spus adio. Despărțirea a uimit pe toată lumea, însă adevăratul șoc a venit la câteva luni distanță, atunci când s-a aflat că fosta doamnă Bordea și-a părăsit soțul pentru un bun prieten al acestuia, rapper-ul Spike. Comediantul a fost distrus când a aflat veștile, însă acum a revenit la sentimente mai bune.

(CITEȘTE ȘI: RADU BUCĂLAE, MATINALUL DE LA NEATZA, ÎI BATE OBRAZUL LUI SPIKE, DUPĂ CE L-A AJUTAT ALĂTURI DE BORDEA ȘI MICUTZU. “NE-AM SCHIMONOSIT MOCA, SĂ-ȚI ADUCEM MILIOANE!”)

Așa cum spuneam, Cătălin Bordea a fost recent invitat în cadrul podcast-ului realizat de Romică și Cătălin Țociu. Aceștia au povestit despre experiența America Express, dar și despre întreaga situația prin care comediantul a trecut în ultima perioadă. Despărțirea de Livia nu a fost un subiect tabu, iar Romică Țociu chiar și-a permis să facă o aluzie destul de obraznică la adresa acesteia.

Tatăl lui Cătălin a dorit să îi împărtășească lui Cătălin Bordea un proverb care i se potrivește destul de bine și i-a spus că: „Prietenul la nevastă se cunoaște”. Zicala l-a amuzat teribil pe comediant, iar printre hohote de răs a mărturisit că o să își facă un tricou sau chiar un tatuaj cu această vorbă.

Deși a suferit din dragoste, iar despărțirea de Livia nu a fost una prea frumoasă, Cătălin Bordea este gata să simtă, din nou, fiorii dragostei. Comediantul spune că are nevoie de o femeie în viața sa și are în plan ca până în vară să își găsească o parteneră potrivită pentru el.

„Eu abia aștept să mă îndrăgostesc. Eu acum n-am noimă, fac ce vreau și nu e în regulă pentru un bărbat să facă asta. Mi-am cumpărat trei perechi de adidași, aceeași culoare, același brand. Am făcut chestia aia din reflex, să mă întorc, să întreb «băi, e în regulă?» și n-aveam pe cine să întreb.

Sunt scăpat de sub control, pur și simplu. Mi-am luat două lanțuri de aur la fel, ce om normal la cap are două lanțuri de aur la fel?! Am luat primul lanț de aur, m-am întors să întreb «crezi că e OK?». Și nimic! Trebuie neapărat, până în vară, să-mi fac o relație, pentru că nu mai am noimă”, ne-a declarat Cătălin Bordea.