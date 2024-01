Pe umărul cui a plâns Bordea, după ce a aflat că Livia îl traduce cu Spike! Povestea e spumoasă! ”Am băut o bere, am râs!”

Nelu Cortea a fost prezent la avanpremiera VIP a filmului „Klaus & Barroso”, apartenent prietenilor Micutzu și Adrian Nicolae. Întâmplarea a făcut ca în proximitatea comediantului să se afle prietenul Cătălin Bordea, ce acorda un interviu, în timp ce Nelu Cortea făcea declarații exclusive pentru CANCAN.RO. Inevitabil, colegul de la America Express a vorbit și despre experiența neplăcută prin care a trecut Bordea după divorț.

Nelu Cortea i-a fost alături amicului din facultate. Actorul din „Tati Part-Time” dezvăluie că fostul soț al Liviei a trecut prin momente groaznice după ieșirea din căsnicie. Cu toate acestea, Cortea face lobby pentru Bordea și îl vede însurat, poate chiar tătic în perioada următoare.

Cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea divulgă zbuciumul prin care a trecut comediantul după divorț: „A avut momente grele, a suferit foarte mult!”

CANCAN.RO: Nu mă așteptam să împărțim panoul de interviu cu domnul Cătălin Bordea…

Nelu Cortea: Domnișoara s-a plictisit de mult, dar el încă vorbește.

CANCAN.RO: Crezi că asta este o chestie obișnuită pentru el, că doamna de lângă el se plictisește?

Nelu Cortea: Acum, că e liber, domnișoarele stau mai mult, insistă mai mult, că cine știe?! Dar bravo lor, recomand, e un produs de calitate, premium, băiat bun.

CANCAN.RO: Poate prea bun?

Nelu Cortea: Nu știm, rămâne de văzut pe viitor, momentan e băiat bun.

CANCAN.RO: Îl mai vezi însurat pe Cătălin?

Nelu Cortea: Dacă nu-l ia nimeni, îl iau eu, nu-l las.

CANCAN.RO: Să nu fii cavaler de onoare la el la nuntă, că am văzut ce se întâmplă!

Nelu Cortea: Am fost, dar da, se întâmplă, ce să-i faci, aia e?! Dar știi cum e, tot răul spre bine.

CANCAN.RO: Știu că voi sunteți prieteni din facultate. Cum l-ai simțit în toată această perioadă? A venit să plângă la tine?

Nelu Cortea: Păi ce a zis și el în podcastul în care a mărturisit totul, da, a avut momente grele, a suferit foarte mult. Dar acum e bine.

CANCAN.RO: A venit la tine, să doarmă pe canapea?



Nelu Cortea: N-a venit să doarmă pe canapea. A venit la mine, am băut o bere, am mai povestit, am mai râs, ne-am simțit bine, s-a dus acasă la el, am copii, dracu’, nu culc toți bețivii pe canapea. A nu se scoate din context!

Nelu Cortea îl vede tătic pe partenerul de la America Express: „I-ar plăcea!”

CANCAN.RO: Niciodată, nici nu văzusem titlul așa, să știi. Dar să vorbim și despre film, suntem la „Klaus & Barroso”, despre o petrecere a burlacilor, a ta cum a fost?

Nelu Cortea: N-am făcut, eu când am chef să petrec, petrec. Am petrecut și până la nuntă, am petrecut și după nuntă. Sunt foarte curios de film, amândoi sunt frații mei, și Micutzu și Nicolae, suntem cei mai buni prieteni din facultate. Nu sunt în film, dar le doresc toată bafta și sper să meargă filmul excepțional.

CANCAN.RO: Tu joci și în „Tati Part-Time”, ai o scenă în care stai pe toaletă și zici că acela este singurul tău timp liber! E adevărat, e inspirat din fapte reale?

Nelu Cortea: Semi fapte reale. Te duci la toaletă, sperând că e timpul tău, dar intră peste tine tot timpul, nu au nicio problemă. Dar sunt copii, momentan, mai încolo vorbim mai serios.

CANCAN.RO: Mai duci?

Nelu Cortea: Nu mai, doi maximum, s-a închis fabrica, s-a pus lacătul, a dat faliment, nu mai.

CANCAN.RO: Dar pe Bordea îl vezi tată?

Nelu Cortea: Da, a fost la mine, s-a jucat cu copiii, cred că i-ar plăcea.

CANCAN.RO: Și-a luat trei perechi de Balenciaga, nu pare pregătit…

Nelu Cortea: Păi pentru copii, lasă moștenire!

