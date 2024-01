Cum se recuperează Bordea după ce fosta soție l-a ”tradus” cu ”fratele lui”: ”Sunt scăpat de sub control!” Ce mesaj le-a transmis Liviei și lui Spike

Cătălin Bordea a fost prezent aseară la avanpremiera VIP a filmului „Klaus & Barroso„, ai cărui protagoniști sunt amicii săi, Micutzu și Adrian Nicolae. Lungmetrajul ilustrează povestea unei petreceri de burlaci cu multe întâmplări extrem de amuzante. Prin urmare, a fost un prilej bun pentru CANCAN.RO să îl chestioneze pe comediant cu privire la viața amoroasă, având în vedere infidelitatea fostei soții, pe care a sintetizat-o cu greu în anul 2023.

Procesul de recuperare l-a determinat pe Bordea să facă shopping impulsiv, recunoaște acesta. Recent, comediantul și-a achiziționat trei perechi de încălțări Balenciaga și două lanțuri de aur, doar pentru că nu a avut o soție cu care să se consulte. A se menționa că toate articolele enumerate precedent au fost plătite dintr-un foc!

Cătălin Bordea își dorește o nouă iubită, care să-l tempereze: „Sunt scăpat de sub control!”

CANCAN.RO: Cătălin, nici n-aș ști ce să te întreb după acest 2023 tumultuos care ți s-a întâmplat…

Cătălin Bordea: Crăciunul a fost absolut fantastic, am alergat, am citit, am mâncat quinoa cu avocado și bucăți de pâine. Revelionul, m-am făcut mangă, pur și simplu n-am mai știut de mine, nici acum nu m-am trezit.

CANCAN.RO: Cătălin, cum am aflat noi marea veste, înaintea ta?

Cătălin Bordea: Pentru că voi vă țineați după ei, eu nu. Eu am pus punct, voi n-ați renunțat. Eu am renunțat la fosta mea relație, voi nu.

CANCAN.RO: Ție nu îți e teamă să te îndrăgostești iarăși?

Cătălin Bordea: Eu abia aștept să mă îndrăgostesc. Eu acum n-am noimă, fac ce vreau și nu e în regulă pentru un bărbat să facă asta. Mi-am cumpărat trei perechi de adidași, aceeași culoare, același brand.

CANCAN.RO: Ce brand?

Cătălin Bordea: Balenciaga Triple S, nu m-am uitat. Am făcut chestia aia din reflex, să mă întorc, să întreb «băi, e în regulă?» și n-aveam pe cine să întreb. Sunt scăpat de sub control, pur și simplu. Mi-am luat două lanțuri de aur la fel, ce om normal la cap are două lanțuri de aur la fel?! Am luat primul lanț de aur, m-am întors să întreb «crezi că e OK?». Și nimic! Trebuie neapărat, până în vară, să-mi fac o relație, pentru că nu mai am noimă.

Comediantul înșelat de fosta soție cu cel mai bun prieten crede în continuare în idilele de lungă durată: „Am avut trei relații, însumând 20 de ani!”

CANCAN.RO: Dai cu „ea” în toate părțile?

Cătălin Bordea: Nu ai timp, când să dai, eu ies afară din casă și nu mă mai întorc decât la un moment dat. Eu mă întorc când vreau, este fantastic.

CANCAN.RO: Nici nu ți-ai trăit copilăria, tu fiind căsătorit de la o vârstă fragedă?!

Cătălin Bordea: Eu am socotit recent și am avut trei relații, însumând 20 de ani de relație. De la 18 ani, am stat numai într-o relație, sunt prima oară singur. Și voi, în loc să țineți cu mine, mă băgați într-o relație a doua zi după Revelion. Ce ați făcut voi?! În sfârșit am picioare, după 20 de ani, și CANCAN zice «băiatu’, băiatu’, hai un pic pe bancă aici». Și eu sunt «dude, am picioare!». 20 de ani într-o relație, îți dai seama?!

CANCAN.RO: Și ai mai vrea relație de lungă durată sau îți place așa?

Cătălin Bordea: De lungă durată, că te complici foarte tare. Până pleacă, până vine cineva, e foarte greu. Mă refer, dacă ai relație de doi ani de zile, după aceea te desparți, pleacă trebuie să faci renovări în casă, dup-aia vine următoarea, nu-i place și tot așa.

Alegerea brunetelor cu tatuaje, explicată de actor: „Din ce am aflat de la psihologul meu, fug de mama!”

CANCAN.RO: De ce ți le alegi pe toate brunete cu tatuaje?

Cătălin Bordea: Din ce am aflat de la psihologul meu, fug de mama. Maică-mea era blondă, fără tatuaje, acum fug de mama și mă duc spre brunete cu tatuaj.

CANCAN.RO: Cătălin, nu te-a sunat nimeni după podcastul lui Speak?

Cătălin Bordea: Nu, sunt la fel ca tata, nu m-a sunat niciodată. Dar ce să zici, mă?! «Felicitări, un podcast foarte bun, să-l saluți pe Speak». N-au sunat și foarte bine au făcut, eu chiar le doresc tot binele din lume, crede-mă pe cuvânt. Oamenii trebuie să stea împreună, vorbesc foarte serios. Și chiar ajungi la un nivel la care zici «poate sunt ce trebuie», habar n-am.

