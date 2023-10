Nelu Cortea, clipe de panică la volan! Obiectul straniu pe care l-a văzut pe cer în plină noapte: „Jur pe ce am mai sfânt”

Nelu Cortea s-a retras ușor din lumina reflectoarelor după ce a fost înlocuit din juriul emisiunii iUmor, însă fanii lui încă-l pot urmări în mediul online, acolo unde și-a făcut un podcast alături de bunul său prieten, Cătălin Bordea. De curând, câștigătorul de la America Express a povestit o întâmplare stranie de care a avut parte, în timp ce era la volan. Comediantul era aproape sigur că a avut o „întâlnire” cu extratereștrii! Sigur că, varianta lui a stârnit hohote de râs.

Nelu Cortea a trecut printr-o situație bizară, pe care a ținut neapărat să le-o spună și amicilor lui, Cătălin Bordea și Micutzu. Câștigătorul de la America Express era aproape sigur că a văzut un OZN, pe cer, la Cluj. Comediantul a început să povestească, în fața tuturor, că a văzut într-o noapte, o lumină puternică pe cer și a crezut că ar fi un obiect zburător neidentificat. Umoristul spune că nu consumase alcool în acel moment, deci nu ar fi avut cum să aibă vedenii. Chiar și așa, întâmplarea lui a stârnit hohote de râs nu doar pentru cei prezenți în platoul podcastului, ci și printre internauți.

Pățania prin care a trecut Nelu Cortea

Micutzu nu s-a putut abține și a glumit pe seama întâmplării relatate de Nelu Cortea. Acesta l-a întrebat, fără să stea pe gânduri, dacă la el la Cluj, a început cumva să cultive cânepă. Sigur că, Bordea și Cortea nu s-au putut abține și au început să râdă, însă Nelu susține că tot ce a povestit a fost pe cât se poate de real.

„Eu nu eram beat, nu eram nimic. Mergeam cu mașina spre Cluj. Ieșeam din Morlaca. Când am ieșit din Morlaca, departe, la vreo doi kilometri în aer, lucea ceva. Zic: WTF? Am trecut de grădina cu mulți copaci și nu se mai vedea nimic. E ca și cum vezi o oglindă…Apoi nu se mai vedea nimic. Vă jur pe ce am mai sfânt. Am stat și mi-am pus întrebări. Bă, era mare. Cam la doi kilometri distanță în aer, partea reflectorizantă era mare, cam 20 de metri, ceva, 30 de metri.

M-am oprit din mașină să mă uit. Bă, ce am văzut? Cu două seri înainte, nevastă-mea, când au fost Perseidele, a ieșit afară și a auzit un zgomot deasupra, da jos relativ. I-am zis că se auzea dronă, nu, a zis că era ca și un motor mare, nu era avion. La două zile, am văzut că**ul ăsta. Eu nu-s cu conspirații, cu din astea…”, a povestit acesta, pe YouTube.