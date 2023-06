Carieră încheiată pentru Simona Halep! Anunțul lui Ion Țiriac a căzut ca un trăsnet. „Suntem români și așa merităm”

Soarta Simonei Halep, după acuzațiile de dopaj, pare pecetluită, sau cel puțin asta consideră Ion Țiriac. Jucătoarea de tenis a fost suspendată provizoriu încă din luna august a anului 2022, după ce a fost testată pozitiv cu Roxadustat. Iar lucrurile nu par să avanseze în cazul ei, având în vedere că audierea sportivei noastre a fost amânată de trei ori.

Ion Țiriac a răbufnit în cazul Simonei Halep. Recent, fostul tenismen a declarat că din punctul lui de vedere cariera româncei este încheiată și asta din cauza amânărilor în proces și a modului în care înaintează ancheta. Mai mult, chiar luna trecută, jucătoarea de tenis a mai primit încă o lovitură, găsindu-se nereguli în paşaportul ei biologic.

Astfel, în urma celor întâmplate fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros a ajuns pe locul 40 WTA și a ratat prezența la primele două turnee de Grand Slam ale anului.

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi – m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani – înseamnă că ești slugă și numai în genunchi. Suntem români și asta ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc să stăm… Capul plecat, sabia n-o trage, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm”, a declarat Ion Țiriac, potrivit AS.ro.

Simona Halep, la capătul răbdării

Din cauza scandalului în care este protagonistă, Simona Halep înregistrează lovituri pe bandă rulantă. Sportiva pare că este tot mai departe de a intra în circuit, iar în același timp pierde contracte importante. Astfel, jucătoarea de tenis a ajuns la capătul răbdării și a izbucnit în mediul online.

Simona Halep și-a susținut nevinovăția încă din prima zi și a sperat că totul o să se rezolve repede, având în vedere că are dreptul la un proces rapid. Însă, audierea campioanei a fost amânată de trei ori până acum.

„Sunt, încă o dată, extrem de șocată și dezamăgită de atitudinea ITIA. În timp ce ITIA, prin intermediul reprezentantului Nicole Sapstead, declara public în urmă cu trei zile că ITIA «rămâne implicată în așa fel încât angajamentul față de domnișoara Halep să fie unul empatic, eficient și într-o manieră rapidă», în același timp cereau oficial Tribunalului să îmi amâne audierea… pentru a treia oară.

În public ITIA anunță un lucru și în privat fac altceva, am cerut în mod repetat să fiu audiată, în timp ce ei au cerut amânare. Când se va opri? Întreb încă o dată. Am dreptul la o audiere rapidă. Un astfel de comportament este în opoziție față de drepturile mele”, a fost mesajul de revoltă al Simonei Halep, transmis pe rețelele sociale.

