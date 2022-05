Carlo Ancelotti dezvăluie secretul succesului cu City: „Imaginile video pe care eu le-am arătat jucătorilor înainte de intrarea pe teren…!”

Carlo Ancelotti, antrenorul echipei Real Madrid, a dezvăluit la finalul duelului de pe „Bernabeu” secretul care a dus la acest succes miraculos al elevilor săi care au câștigat cu 3-1 duelul cu Manchester City deși în minutul 90 erau conduși cu 1-0.

„Imaginile video pe care eu le-am arătat jucătorilor înainte de intrarea pe teren au fost imagini de la toate revenirile din acest sezon, care sunt în număr de opt. Iar înregistrarea se termina cu următorul mesaj: ‘Mai lipseşte una’. Şi am reuşit. Grandorea acestui club, este aceea că nu te lasă niciodată să renunţi. Când totul pare pierdut, el îţi dă forţa să continui, să lupţi, să crezi. Am făcut un meci bun contra unei mari echipe, am apelat la toate rezervele noastre pentru a egala şi a câştiga. Să ajungem în finală este un succes. Acum, suntem foarte aproape să o câştigăm”, a declarat tehnicianul italian al formației Real Madrid.

Vă reamintim că City a câștigat în turul de pe „Etihad” cu 4-3, Realul reușid să se califice miraculos, impunându-se la Madrid cu 3-1, trecând astfel la „general” cu 6-5.

Finala acestei ediții a Champions League va avea loc în data de 28 mai, pe „Stade de France”, adversara Realului fiind Liverpool, care a trecut în prima semifinală de Villarreal cu scorul general de 5-2 (2-0 şi 3-2).