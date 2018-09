Plenul Camerei Deputaților a respins, astăzi, moțiunea simplă cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democrației românești”, prin care 67 de deputați din opoziție solicită demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru intervenția Jandarmeriei la protestele din 10 august.

În favoarea moțiunii simple cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democrației românești” au votat 99 de deputați, 149 s-au exprimat împotrivă, iar trei deputați s-au abținut.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, în plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple în care opoziția îi cere demisia, că acuzațiile care i se aduc sunt false, bazate pe „pasaje din presă” și că nu a ascuns de parlamentari raportul despre protestele din 10 august.

„Sunt acuzată de mușamalizarea oricărei discuții și de fuga de Parlament. Pe 11 august am prezentat într-o conferință de presă datele preliminare referitoare la acțiunile din 10 august. În 19 august, am prezentat raportul. Ați reclamat că raportul a fost ascuns timp de două săptămâni, însă pentru că MAI să poată să pună la dispoziția parlamentarilor un raport clasificat trebuie îndeplinită o precedură. În 21 august, la comisia de apărara din Camera Deputaților, această procedură nu era îndeplinită, iar pe 22 august Parchetul ne-a solicitat acest raport. Prin urmare, ca să nu fim acuzați că am diseminat documente care ar putea constitui probe într-un dosar, am solicitat Parchetului opinia cu privire la transmiterea raportului, iar în urma răspunsului primit, în 30 august, am făcut demersurile pentru transmiterea documentului către comisiile parlamentare. Așadar, este falsă tema că acest raport a fost ascuns„, a declarat, marți, în plenul Camerei Deputaților, ministrul de Interne, Carmen Dan.

Ministrul de Interne, Carmen Dan a adăugat că opoziția nu are argumente raționale să îi ceară demisia.

„Am citit cu atenție textul moțiunii și am constatat o lipsă totală de argumente raționale care să susțină cererile din acest document. Absența unor fapte și situații concrete este pueril acoperită de un joc pueril, superficial, susținut de abordări mediatice și păreri nefundamentate legal (…) Această compunere denumită moțiune nu conține fapte, realități, evenimente, ci doar pasaje regăsite în presă”, a precizat ministrul de Interne.

Ministrul a mai susținut, în plenul Camerei Deputațilo,r că Jandarmeria a avut, pe 10 august, acordul prefectului Capitalei pentru intervenția în forță la protestele antiguvernamentale din Piața Victoriei.

Potrivit inițiatorilor moțiunii simple, jandarmii subordonați ministrului de Interne, Carmen Dan, au intervenit pe 10 august, la protestul antiguvernamental din Piața Victoriei, , au utilizat practici , au acționat împotriva unei „majorități pașnice a protestatarilor” și au intervenit „în baza unui ordin care nu exista legal în momentul intervenției”, toate acestea fiind catalogate, în textul moțiunii simple, ca fiind un .

Ministrul de Interne, Carmen Dan, mai este acuzată că a acționat .

„Cum să lovești în cap cetățeni nevinovați, fără ca nimeni să te poată recunoaște, pentru că ai avut grijă să îți acoperi numărul de identificare, cu binecuvântarea șefilor? Cum să folosești gaze iritante la câțiva centimetri de fața unor femei căzute? Cum să ataci fără discernământ turiști care nu aveau nicio legătură cu protestul din Piața Victoriei? Pentru toate aceste întrebări avem un singur răspuns: din răzbunare împotriva contestatarilor și opozanților. La ordin politic. Cu speranța că românii , vor fi speriați, așa cum se întâmplă în regimurile totalitare ”, scrie în textul moțiunii simple.

Potrivit documentului, PSD încearcă „mușamalizarea oricărei discuții despre 10 august” și textul moțiunii menționează în acest sens că șefii Jandarmeriei au fost avansați după proteste, PSD a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare pentru dezbaterea evenimentelor din 10 august, iar raportul Internelor asupra evenimentelor din 10 august „a fost ascuns timp de două săptămâni”.

În moțiunea simpl㠔cu titlul „Bastoanele PSD peste obrazul democrației românești”” se face referire și la o posibilă premeditare a evenimentelor din 10 august.

„Primul mare mister este de ce nu a convocat ministrul Carmen Dan Centrul Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică, deși acest organism există tocmai pentru situații speciale și de criză? Având în vedere faptul că existau dinainte informații cu privire la posibile violențe, întrunirea acestui Centru de decizie era necesară, cu atât mai mult cu cât asta implică și colaborarea cu Președintele, prim-ministrul și cu CSAT„, se arată în textul moțiunii.