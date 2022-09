Carmen de la Sălciua a anulat nunta cu Marian Corcheş! De ce nu se mai mărită cântăreaţa

Carmen de la Sălciua (33 de ani) a dezvăluit de ce nu se mai mărită anul acesta. Cântăreața și Marian Corcheș formează un cuplu de puțin timp, dar nu acesta pare să fie motivul pentru care cei doi ezită să facă nunta.

Carmen Maria Racolța, cunoscută sub numele de Carmen de la Sălciua, a decis să amâne nunta cu Marian Corcheș. Cei doi au și stabilit nașii în urmă cu câteva luni, motiv pentru care fanii credeau că cei doi sunt pregătiți, dar adevărul pare să fie cu totul altul.

Cântăreața a mărturisit că nu are suficient timp pentru a organiza marele eveniment. După cum presiunea este pe umerii săi, iar detaliile sunt multe, cel mai probabil este să se mărite abia anul viitor cu iubitul său.

„Suntem bine, suntem cu foarte multă treabă și cu pensiunea și cu evenimentele și obosiți pentru că am avut destul de multe evenimente. Nu prea avem timp pentru noi. Nunta probabil la anul. Nu mai reușim anul acesta. Într-un an avem timp, dar nu anul acesta. Probabil anul viitor”, a declarat Carmen de la Sălciua, pentru un post TV. (CITEȘTE ȘI: ”Sper să mori!” Decizia majoră pe care Carmen de la Sălciua este pe cale s-o ia, după ce a fost amenințată)

Cum se înțelege Carmen de la Sălciua cu viitorii socri. Ce a spus cântăreața despre iubitul ei

Carmen de la Sălciua nu doar că și-a cunoscut deja viitorii socri, dar se și înțelege de minune cu ei. Cântăreața spune că mama și tatăl lui Marian Corcheș sunt precum părinții ei. Cu această ocazie, l-a numit pe iubitul său „prințul” care a făcut-o să se simtă femeie.

„Mă înțeleg foarte bine cu mama și tatăl lui. E o doamnă care îți crează o bună dispoziție, vorbesc ore întregi cu ea, s-au legat așa toate, nu pot să spun cum…Eu mereu am crezut că vine dragostea aia pe care eu o merit, n-am știut cine va fi prințul, dar știu că m-a făcut să mă simt femeie”, a spus Carmen de la Sălciua. (CITEȘTE ȘI: Carmen de la Sălciua, reacție neașteptată după ce a fost făcută praf: „De ani de zile tac”)