Carmen de la Sălciua i-a înnebunit pe bărbați cu un selfie în care apare într-o pijama sexy | FOTO

În vârstă de 32 de ani, Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și, totodată, extrem de curtată. Mândră de trupul său, cântăreața și-a făcut un selfie în timp ce purta o pijama sexy, iar ipostaza în care apare i-a înnebunit pe bărbați.

Carmen de la Sălciua, selfie incendiar într-o pijama sexy

Conform informațiilor puse pe fotografie, diva a făcut de curând criolipoliza – o procedură de ultimă generație pentru slăbire localizată de lungă durată. Mulțumită de rezultate și dorind să împărtășească experiența aceasta, Carmen de la Sălciua s-a pozat în oglindă în timp ce era îmbrăcată într-o pijama din satin roz, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului.

La scurt timp după ce a făcut postarea pe Instagram Stories, îndrăfita cântăreață a fost asaltată de un număr uriaș de complimente. “Superbă tot timpul, ești wow” este comentariul lăsat de un fan la una dintre pozele publicate de curând pe social media.

Carmen de la Sălciua, despre vizitele la medicul estetician

Fosta soție a lui Culiță Sterp neagă că și-ar fi pus silicoane și, într-un mesaj impresionant, ea a subliniat care este singura operație estetică pe care și-a făcut-o.

“Sunt așa cum m-a lăsat Dumnezeu! Ajustările estetice: o rinoplastie pentru că aveam nevoie! Restul nu sunt operații! E normal să ai grijă de tine ca femeie! Dacă îți plac melodiile mele îți mulțumesc! De restul frustrărilor nu sunt interesată, absolut deloc! Nu am jignit și nu am judecat deciziile nimănui și mi-ar plăcea să se comporte toți oamenii așa!

Nu am spus despre mine că aș fi model, nu m-am autointitulat nicicum… am lăsat oamenii mereu să creadă ce vor! Cei care vor să vadă dincolo de o poză… vor vedea! Din păcate, nu faci parte din acea categorie! Oricum ar fi și oricum ar arăta un om, nu are nimeni dreptul să judece!”, a scris vedeta pe Instagram.

Ulterior, cântăreața a mai făcut următoarele precizări: “Nu am niciun implant mamar. Singura operație a mea este cea la nas, rinoplastie. În rest, mici ajustări la nivelul feței, însă vreau să vă spun că operația la nas mi-a schimbat întreaga fizionomie a feței pentru că eu chiar aveam o problemă cu asta”.

Sursa foto: Facebook & Instagram Stories